Gurur yapmayın

Son dört aydır eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. "Doktora git" dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir.

Erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler.

Yani git demen yetmez. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik sorunları büyütür. Her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür.

Oğlum 14 yaşında. 2-3 tel sakal kılı çıktı. "Ergen oldum ergen oldum" diyor. Benim sakalım daha erken çıktı. Oğlum ergenliğe girmekte geç mi kaldı?

ÇOCUKLUK ile erişkinlik arasında ergenlik dönemi vardır.

10-19 yaş arası bu dönem kabul edilir. Huyu suyu değişir. Erkeklerin sakalı çıkar ve torbaları gelişir. Üreme hücresi dediğimiz spermleri üretilmeye başlar. Sesi değişir boğuklaşır. Kız çocuklarında ise adet görme başlar.

51 yaşındayım. Tansiyonum hafif hafif yükseliyor. Haftaya doktora gideceğim. Tansiyonumu ölçerek gitsem nasıl olur?

AVRUPA

Hipertansiyon Birliği evde kan basıncı takibi kılavuzu doktora gelmeden önce minimum 3 gün, tercihen 7 gün sabah ve akşam ikişer ölçüm (toplam 28 ölçüm) yapılmasını önermektedir.

Sabah ölçümleri hasta ilaç alıyorsa ilaç alımından önce olmalıdır. Randevu tarihine yakın zamanlar dışında da kan basıncı ölçülebilir ancak çok sık kan basıncını ölçmek hem hastada hem da yakınlarında gerginliğe neden olabilir. Gerginlik de kan basıncını yükseltebilir.

Hipoglisemi hastasıyım. Sürekli acıkıyorum. İki saatte bir yemek canım istiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana tatlı ye dediler az az sık sık ye dediler. Ama kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?

VAR. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir. Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastalığına maruz kalırlar. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak var.

Geçen yıl safra taşı aldırdım. Hala karnımda şişkinlik var. Basurum da var. Şişkinlik yapar mı?

HAYIR.

Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil. Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirim için safra gerektiren özellikle hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar.

Gaz ve hazımsızlık şikayetin azalmaz. Ayrıca burun tıkanıklığı var m baktır.

Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme.

Papatya, ıhlamur, rezene, sinameki çayları iç. Geçmiyorsa tekrar doktora git.

29 yaşındayım. 3.5 aylık evliyim. Eşimilişkide biraz kaba davranıyor. Hala hamile kalmadığım için kızgın. Acaba çocuğum olur mu?

KAFAN da duyguların da karışık. Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş.

Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir.

Acelecilik ve yanlış bilgi yüzünden seni ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkiliyor. Düzenli ve doğru ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı.

Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir. Sabırla eşinle konuş.