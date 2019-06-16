Aşktan utanmayın
78 YAŞINDA CİNSELLİK
78 yaşındayım. Mesane rahatsızlığım var. Tuvaletimi yaparken acı çekiyorum. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Ne yapmam gerekiyor?
ÜROLOJİ takip edip gerekenleri yaptıysa ozon tedavisi uygulamasını değerlendirebilirsiniz.
Tekrarlayan enfeksiyonlar söz konusuysa mezoterapik tedaviler yapılabilir. Bu konuda deneyimli doktor bulmalısınız.
UTANIYORUM
Yeni evli bir kadınım. İlişki sırasında ağrım oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Hemen eşinle bu şikayetini paylaş.
Çünkü ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir.
İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir. Yine de bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gündeme gelebilir.
CİNSEL GÜCÜM NASIL ARTAR?
Ozon tedavisi cinsel gücü artırır mı? Artırırsa yaptırmayı düşünüyorum. Önerir misiniz?
OZON tedavisi 112 yıldır kullanılan bir tedavidir. Uzun vadede damar dolaşımını, hormon salgılanmasında dengelemeyi ve enerji artışını etkilediği için cinsel performans azalmalarına olumlu katkı sağlar. Hiçbir tıbbi tedavi garanti edilerek uygulanmaz. Sabırsızlık da ilişkide erken boşalmaya neden olabilir. Sakin olun. Kendinize güvenin.
PROSTAT MIYIM?
58 yaşındayım. Gençliğimden beri gece idrara çok çıkıyorum. Prostat mıyım?
HER erkekte prostat bezi vardır. Prostat, hastalık ismi değil bir organdır. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak gerekir.
Böylece şikâyet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak ve idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle kendini gösterir.
BAŞIMI AĞRITIYOR
31 yaşında yeni evli bir bayanım. 3 aydır evliyim. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Tahlillerim temiz. Sizce sorunum ne?
ANLATTIKLARINIZA göre "orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var. Film ve tahlil yaptırmanız tedbirli davranış olmuş. Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum.
Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz uygun olur.
ZIPKIN GİBİYİM
31 yaşındayım. Zıpkın gibiyim. Taşı sıksam suyu damlıyor. Yine de erken boşalma problemim var. Ne yapmalıyım?
DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden bir dakika sonra meydana gelen ve geciktirilemeyen duruma erken boşalma diyoruz. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi ve sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi için de cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, üroloji, psikolog ve psikiyatrist desteği gerekebilir.
SAYILARA TAKILDIM
41 yaşında mühendisim. Hanımla haftada 1-2 kez ilişkiye girebiliyoruz. Yani bu sayıya takıldım. Huzursuz oldum. Sizce ne yapmam gerekir?
CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok.
İki kişinin isteği, beklentisi, bedensel, ruhsal halleri ve ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler.
Bu sayı sizin için yeterliyse sorun yok. Unutmayın, cinsellik sadece cinsel organların ilişkisi değildir. Dokunarak, haz vererek ve sevişerek ruhun paylaşılması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.
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