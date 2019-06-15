Aşkta istek sorunu
EŞİNİN RUHUNU OKŞA
25 yaşındayım. 2 aylık evliyim. ilişkimiz 8 dakika sürüyor. Şimdi ben mi hastayım, eşim mi? Bu erken boşalma mı?
CİNSELLİK eşler arasında bile konuşulmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp, hesap kesiyor.
Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. Bu durumu atlatmak için ilişki öncesi sevme ve dokunma dönemini daha uzun tutun.
Eşinizin ruhunu da okşayın.
Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır. Sorun düzelmezse eşin kadın hastalıkları uzmanına muayene olabilir.
STRES VE CİNSELLİK
4 yıldır evliyim. Eşim son 3 haftadır ilişkide ağrı yaşıyor. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?
ERKEN boşalma, cinsel ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır. Önce eşin için kadın doğum doktoruna gidin. Onun bu şikâyetinin nedenini bulun tedavisini yapın. Sonra sen bir üroloji uzmanına görün. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntü, eşler arasındaki iletişim biçimi, yorgunluk ve stres, erken boşalmanın diğer nedenleri olabilir.
SERTLEŞME ŞİKAYETİM VAR
51 yaşındayım. 4 aydır sertleşme sorunum var. Doktor gece sertleşme testinden bahsetti. Bende zaten sertleşme olmuyor. Yanlış test mi istedi?
SERTLEŞME şikayeti stres ve sıkıntı kaynaklıdır. Uykuda bu durum ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve açlık kan şekeri yapılabilir. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.
ANDROPOZA MI GİRDİM?
İlişkide eskisi gibi sertleşemiyorum. Eşim 'Belki de andopoza girdin" dedi. Olabilir mi bu?
İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı andropoz gözlenir. Genellikle 60 yaşından sonra başlayabilir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklar da, erkek cinsel fonksiyonlarını etkiler.
Hemen panik yapmayın. Bir üroloji uzmanına muayene olun.
O İLAÇLARA DİKKAT
2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama hassas bölge de etkilendi. Doktorlar sürekli viagra yazıyor. Şekerim 180 civarında. İlaçlar da artık çok etkili değil. Ne yapmalıyım?
LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı diye bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git. Sonra üroloji gerekebilir. Viagra gibi ilaçlar her derde deva değil.
Ayrıca kan şekerin yüksek.
Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla.
SORUNUM BÜYÜK
32 yaşındayım. Cinsel organım sola doğru çok eğik. İdrar yaparken zorlanıyorum. Bir de ilişkiye rahat giremiyorum. Gençliğimde sık sık kendi kendimi tatmin ederdim. Bunla bir ilgisi olabilir mi?
TARİF ettiğin şekilde bir bozukluk, 'Peyronie hastalığı' dediğimiz bir hastalıkta görülebilir. Daha çok romatizmaliltihabi bir hastalıktır. Mutlaka önce üroloji uzmanı görsün.
Romatizmal açıdan daha sonra iç hastalıkları da tetkik eder. Ancak geçmişteki uygulamalarınla ilgili gibi durmuyor. Bu hastalıkta ilaç tedavileri ve gerek olursa ameliyat gerektiren durumlar olabilir. Utanma ve geç kalma.
KAFANA ÇOK TAKMA!
28 yaşında fırıncıyım. Arkadaşların anlattığına göre cinsel organımın boyu kısa. Çok utanıyorum. Büyütülebilir miyim?
BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen, hep sıkıntı çekersin. İlişkide başarı, senin ve eşinin mutlu olması demektir. Yaklaşık beklenen ortalama erkek cinsel organı ölçümü 10-18 santimetre kadardır. Daha uzun veya daha kısa olması cinsellikte mutluluğu belirlemez. Ayrıca büyütmek konusunu fazla büyütme. Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da Doktorlar karar verir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Andropoz etkisi 14 Haziran 2019, Cuma İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Cinsel hayatta...
- Bekarım ve mutsuzum 13 Haziran 2019, Perşembe 24 yaşındayım. Bekarım ve çok mutsuzum. Sık sık kendi kendimi tatmin ediyorum. Çok yoruluyorum. Bununla ilgili...
- Menopozda mutluluk 12 Haziran 2019, Çarşamba İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Kadınlarda 50'li...
- Tadınız kaçmasın 11 Haziran 2019, Salı KRONİK hastalıklar, aşk hayatını da bitiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayatta mutluluğu...
- Aşka tansiyon engeli 10 Haziran 2019, Pazartesi CİNSEL hayatta yaşanan sorunlar, çiftleri mutsuz ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, mutlu cinselliğin...