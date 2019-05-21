63 yaşında aşk
RUH bedene uygun yaşamalı. Öncelikle aceleci ve heyecanlı davranma. Yoksa beden, durduk yerde hemen yorulur. Enerjiyi bitirir. Burnun tıkalımı baktır. Tok karınla aktivite yapma. Tansiyon ve ritim problemleri de yorar. Mutlaka EKG çektir. Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorgunluk olabilir. Zeytin harika bir besin kaynağıdır. Mutlaka düzenli tüket. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi sonrası tekrar yaz.
İLİŞKİ BAŞIMI AĞRITTI
49 yaşındayım. İlişkide başımın arkası ağrıdı. Doktor bir ilaç verdi. Acaba bu ağrı tekrar eder mi?
ORGAZM sırasında kalp atışı, damar sistemi, dolaşan kan ve hormonlar değişir. Kafatası genişlemediğinden kafatası iç dolaşımı artınca baş ağrısı olabilir. Bu durumdaki hastalarımızı hipertansiyon, kan şekeri, stres ve kafa içinde basıncı arttıran hastalık ihtimallerine karşı değerlendiririz. Boyun fıtığı da dahil olmak üzere ihtimalleri gözden geçirmek uygun olur.
Vücudumun her yeri ağrıyor. Doktor, miyalji dedi. İlaç verdi ama ben içmedim. Ciddi bir şey mi?
MYALJİ, kas ağrısı demektir. Birçok hastalıkta ortaya çıkar. Bu nedenle güveneceğiniz iç hastalıkları uzmanı bularak takibine girmelisiniz. Romatizmal hastalıklar, bazı hormon hastalıkları ve kolesterol ilaçları başta olmak üzere bazı ilaçlar, infeksiyonlar, alkol kullanımı, mide ameliyatları sonrası ve çeşitli sinirkas hastalıkları var mı diye araştırmak gerekebilir. Dayanabildiğin ağrılar için tahliller alınana kadar ilaç kullanmayın.
Yaşım 19. Kot giymeyi seviyorum. Dedem "Çocuğun olmaz" dedi. Kot giyenlerin çocuğu olmaz mı?
GİYECEKLERİMİZ sağlığımızı etkiler. Örneğin erkeklerin torbaları fazla ısınırsa meni üretilmesi azalabilir. Özellikle dar, naylon içeriği yüksek pantolonlar bu nedenle üreme yeteneğini olumsuz etkiler. Bu yüzden sağlıklı bulunmaz. Deden neden böyle dedi ona sormalısın.
BİZDE TIK YOK
Prostatım büyüyünce hanımla sıkıntılar başladı. Kabak çekirdeği ye dediler. Günde iki avuç yiyorum ama tık yok. Çifte kavrulmuş mu yesem?
BENCE üroloji ve iç hastalıkları uzmanı takibine gir. Tahlillere göre ilaç tedavileri al. Sadece prostat büyümesi olmayabilir. Damar tıkanıklığı, şeker düşüklüğü, tiroit hormon hastalıkları başta olmak üzere diğer ihtimalleri de gözden geçirmek gerekir. Sadece kabak çekirdeği yiyerek çare arama. Çifte kavrulmayla ilgisi yok. Doktor takibinde kal.
Cildim çok kuru. Kremler kullandım ancak fayda etmedi. Bunun için tarifiniz var mı?
BİLGİ geçmişten günümüze aktarılan ortak akıl, tecrübedir. Özellikle keten tohumu Omega-3'ten zengindir. 1 bardağı kaynamış suya 1 yemek kaşığı keten tohumu ekleyin. 15 dakika beklesin. Kuru cilt bölgesine sürün. Ayrıca kantaron yağı ile günde bir kez ovalayın.
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