İsteğim azaldı
SPOR, bedendeki kas miktarını arttırır. Testosteron hormonu arttığında ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen vur deyince öldürmüşsün. Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası, kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren cinsel ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın.
Sonuç hüsran olunca paniklemişsin.
Gerek yok. İlişki öncesi hafif tokluk, dinlenmiş hal ve sakinlik tavsiye edilir.
PROSTAT ENDİŞESİ
Yaşım 49. Prostat testi yaptırdım. "Kanser olabilirsin" dediler. Moralim çok bozuk, ne yapacağım?
SADECE test sonuçları tek başına tanı koydurmaz. Bu test, sadece kanserde yükselmez. Prostat iltihabı, prostat biyopsisi, prostat enfarktüsü, idrar yolu ameliyatları (TUR), idrar retansiyonu, cinsel ilişki veya kendi kendine orgazm sonrası meni çıkışı ve sonda takılma sonrası da bu değer yüksek çıkabilir. Üroloji uzmanına muayene ol. Üriner sistem ultrasonu çektir. İdrar tahlili yaptır. Uzmanın tespiti önemli. Tanı koyalım. Korkacaksak sonra korkalım.
Ramazan'ın başından beri az sigara içiyorum. Bu durumun, bedenime faydası oluyor mu? Siz ne dersiniz?
Kesinlikle faydası olur. Ancak iftardan sonra da içmemek en iyisidir. Bu mümkün değilse azaltabildiğiniz kadar azaltın. Sigarayı bırakır bırakmaz ilk 24 saat içinde kan basıncında ve akciğer fonksiyonlarında düzelme başlar. Eğer içmemeye devam ederseniz iki gün sonra tat ve koku alma hissi artmaya başlar. 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır. 1-2 ay sonra öksürme, nefes darlığı ve hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerler güçlenir. Üç ay sonra nefes alıp verişi düzelir. Ya sabır... Bırak gitsin.
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