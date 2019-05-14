Gurur meselesi yapmasın

4.5 aydır eşim ilişkide erken boşalıyor. Doktora git dedim ama gitmiyor. Hayatında başka biri mi var?

ERKEN boşalma stres ve korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk ve düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenir.

Hastalıklar da erken boşalmaya neden olur. Psikolog ve ürolog takibi gerekir.

Erkekler bu konuyu gurur meselesi yapar ve doktora gitmek istemez. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Anlayışlı olmanı öneririm.



​PANİK OLMA



Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Tekrar nasıl iyi olabilirim?

ANLADIĞIM kadarıyla hem ruh halinde, hem de sosyal hayatında ve bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Düğümü çözmek gerekir.

İç hastalıkları uzmanına ve psikolog desteğine ihtiyaç var. Korkularını bir kağıda yaz. Bu korkulardan nasıl kurtulacağını da yaz. Panik olma.

Herkes yapıyorsa sen de yaparsın.



Ramazanda hastalar ve komşular birbirlerine oruçla ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Kimler oruç tutamaz söyleyebilir misiniz?

ÖNCELİKLE oruç tutmaya gücü yeten bedenler oruç tutabilirler. Şeker hastalığınız varsa açlığa ve susuzluğa dayanamayabilirsiniz. Bu kararı da siz vereceksiniz. Yıllara ve yaşlara göre bedenlerin gücü de değişir. Bu nedenle dikkat edeceğimiz konu, uzun süren açlığa, susuzluğa ve bu sene için yüksek sıcaklıklara bedenlerinin gücü yetenler oruç tutmalıdır.



​AYLARDIR İSTEKSİZİM



34 yaşında bir bayanım. 5 aydır cinsel isteğim yok. Doktor erkek hormonu testi yazmış. Yanlışlık mı oldu?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.

Testosteronun normal seviyelerde olması, kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.



57 yaşındaki eşimde 1 senedir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur? Yardımcı olur musunuz?

CİNSEL isteksizlik moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla ilgilidir.

Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç olabilir. Yine kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz ve kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir. Durumu eşinizle konuşun.



Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Doktor 'Trikomonas' dedi. İlaç verdi. Bu hastalık eşimle ilişkimi etkiler mi?

EVET yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir.

Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, Trikomoniyazis'e neden olan mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi mevcuttur.