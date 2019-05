Eşim kaba davranıyor

29 yaşındayım. 3,5 aylık evliyim. Eşim bana biraz kaba davranıyor. Hala hamile kalmadığım için de kızgın. Acaba çocuğum olur mu? Ne yapmalıyım?

KAFAN da, duyguların da karışık.

Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Eşin, kaba davranınca çocuk olacağını sanıyor olabilir. Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli. Acelecilik ve yanlış bilgi yüzünden seni olumsuz etkiliyor. Cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı...

Stres, korku ve kaygı çocuk sahibi olmayı geciktirebilir. Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir.



​KISIRLIK TEDAVİSİ



Eşimle kısırlık tedavisi görüyoruz. Bir araya gelmemiz lazım. İftarla sahur arası birleşme için uygun mudur?

CİNSEL ilişki için ilk adım, eşlerin birlikte ilişki isteği yaşıyor olmalarıdır.

Eşlerden birinin isteksizliği, her iki tarafın da başarısızlığı gibi algılanabilir. Bu nedenle çiftlerin birlikte olma isteği halinde, herhangi bir zaman dilimi olabilir. Ancak yine de dinlenmiş olmak, hafif bir tokluk hali ve kaygısızlık; birlikteliğin başarısını, eşlerin mutluluğunu ve rahatlığını arttıracaktır.



Ramazan nedeniyle uyku düzenim değişti. Bir haftadır boğazım şişiyor. Uyusam düzelir miyim?

İFTAR ile sahur arası oldukça az bir zaman dilimi var. Eğer iftarda ve sahurda çok yersen, düzgün uyuyamazsın. Uykusuzluk, bağışıklık sistemini etkiler. Hastalıklara yatkınlığı arttırır. İftarda az az ye. Sahurda da doğru gıdalar tüket. Sahur sonrasında da en az iki saat mutlaka uyu. Gün içinde fırsat varsa hemen uyu. Ayrıca boğaz ağrısı yapan burun tıkanıklığı, alerji ve burun deviasyonu gibi nedenleri de aruştır. Uykunla ilgisi olmayabilir.



​İLAÇ İYİ GELMEDİ



İki yıldır tansiyonum yüksek. Doktor ilacımı değiştirdi. Hanımla ilişkimiz sıkıntıya girdi. İlaçtan olabilir mi?

DOKTORUNA tekrar başvur. Bazı tansiyon ilaçları, sertleşmeme veya iktidarsızlık yapabilir. O ilacın yerine yeni ilaç verir. Ayrıca hipertansiyon hastalarında damar sertliği nedeniyle de sertleşme sorunu başlayabilir.

Belki ilacın yan etkisi değildir.

Sadece sorunun başlaması, ilaç ekleme zamanına denk gelmiştir. O zaman tetkik ve farklı tedaviler gerekebilir.

İhmal etme, hanıma da durumu izah et.



Nafiz Bey, kardeşime 4 ay önce sara tanısı kondu. İlaçlarını içiyor. Oruç tutabilir mi? Ne önerirsiniz?

EPİLEPSİ, yani sara hastalığının ilaç kullanma düzeni çok önemlidir. Hastalar ilaçlarını tam ve düzenli kullanmalıdır.

İlaç alma düzeninin değişikliği, etkinliği farklılaştırabilir. Bu nedenlerden dolayı oruç tutmaları önerilmez. Alzheimer hastalarının da oruç tutmaları önerilmez



Sahurda süt içiyorum. Tok tutar mı? Yoksa yoğurt mu yesem?

HER gıdanın içeriği farklıdır. Sütte, laktoz dediğimiz şeker bulunur.

Açlıkta kullanılan glikojen depolarına destek olur. Sütün yağı da uzun süreli tokluk haline katkıda bulunur. Süt, içerdiği vitamin ve minerallerle günlük ihtiyaçlarımızı karşılayan bir besindir.

Ayrıca yoğurtta protein, B vitaminleri ve mineraller vardır. Gaz yapma özelliği daha azdır. Süt içince gazı, ishali karın ağrısı olanlar sahurda yoğurt yiyebilirler.