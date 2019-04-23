Herkesin sorunu
İLİŞKİ ÖNCESİ HAZIRLIK ŞART
Kadınlarda karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşmesi, şikayeti ortadan kaldırabilir. Vajina kuruluğu ve iltihapları, ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Öncelikle kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gündeme gelebilir. Hemen eşinle konuş.
KARIM HiÇ SUSMUYOR!
Görücü usulü evlendim. Eşim kırılgan ve naif. Bir de sürekli konuşuyor. İlişkide bile! Böyle olunca da benim dikkatim dağılıyor. Çabucak bitiyorum. Hangimizin doktora gitmesi lazım?
BU durum öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor. Hanımının bu durumdan şikayeti var mı? Kendisi ile görüş.
O da uygun görürse iç hastalıkları uzmanı genel bir muayene yapsın. Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın. Bu halin izahı var mı bakılsın. Psikolog ona özel bilgilendirmeyi yapsın. Bu durum düzelmesine rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen, ürolojiye muayene ol.
CİNSEL ORGANDAKİ SİĞİL TEHLİKELİ
Doktor Bey, cinsel organımda tam sünnet derimin dibinde siğil çıktı. Bu siğiller için yakma dışında tedavi yok mudur?
CİNSEL organlarda çıkan, siğil dediğimiz değişiklikler Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz bir mikroba bağlı olarak gelişir. HPV, bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile (vajinal, anal veya ağızdan) geçer.
Kişi, vücudunda gözle görülür siğil taşımasa da, mikrobunu yani HPV'yi bulaştırabilir. Genital siğil ve HPV ile temas etmiş herkeste siğil görülmeyebilir. Üroloji, enfeksiyon ve cilt hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Vakit kaybetmeden doktora başvurmanı öneririm.
EŞİM İLİŞKİDE ÇABUK BİTİYOR
Eşim 32 yaşında spor hocası. Ben de 34 yaşındayım. Son 7-8 aydır aramızda ilişki pek olmuyor. Kuvvetli de biridir. Ama eşim sertleşemiyor, çabucak bitiriyor.Acaba doktora mı gitmesi gerek?
CİNSEL ilişkideki sertleşmeyi etkileyen en önemli konu erkeğin isteği, kendine güveni ve moralidir. Yani gençliği ve gücü başka bir konudur... İşyerinde sıkıntısı ve kaygısı varsa sertleşme sorunu olabilir. Gelin-kaynana gibi uzun süren, çözülemeyen aile içi sorunlar varsa sertleşme zor olur. Yorgunluk, isteksizlik yaratarak sertleşmede azalmaya neden olabilir. Bu da erkekleri cinsellikten soğutur. En iyisi eşinle önce bunları konuş.
Çözebileceğiniz sorunları çözün. Her şeye rağmen şikayetleri geçmiyorsa doktor başvurusu gerekir. Çiftlerin bu anlamda birbirlerine destek olması çok önemlidir.
ERKEN BOŞALMA SORUNUM VAR
Hanımla 48 yaşında evlendik. Hadi bakalım derken bitiyorum! Galiba erken boşalma problemim var. Ne yapmalıyım?
DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organında ilişkiden önce veya ilişkideki ilk 1 dakikada meydana gelen, geciktirilemeyen ve olumsuz kişisel-ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma, erken boşalma denir. Kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma, cinsel organların birleşmesinden yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır.
Erken boşalma, eşlerin biri veya her ikisi için sorun halini alırsa tedavi gerekir. İç hastalıkları, üroloji, psikolog ve psikiyatrist desteği almanızı öneririm.
ANDROPOZ AŞKI ETKiLER
Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Doktor "Erken andropoz olabilirsin" dedi. Andropoz kaç yaşında başlar?
İleri yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak gözlenir.
Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Önce kan tahlilleri çıksın.
Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur.
KOKUDAN YAKLAŞMIYOR
Ağzım kokuyor. Bu yüzden eşim salonda yatıyor. Dişçiye gittim, geçmedi. Bir yol gösterin bana...
KÖTÜ ağız kokusuna 'halitozis' denir. İstenmeyen, rahatsız edici, kötü koku anlamına gelir. Dişlerin arasında yemek artıklarının birikmesi, plak, diş taşı, diş eti hastalıkları, sigara, açlık, mide hastalıkları ve sinüzit ağız kokusuna neden olabilir.
İç hastalıkları uzmanına gidin. İlk tedavilerden sonra, başka gitmeniz gereken uzman varsa doktorunuz düzenleme yapar.
DOKTORDAN UTANMA
İdrarda kan geldi. Prostat muayenesinden utanıyorum...
HİÇ doktordan utanılır mı? Erkeklerin 45 yaşından sonra bir kez, 60 yaşından sonra da 6 aylık aralıklarla prostat hastalıkları açısından muayene olması gerekir.
Sonra kanda PSA testi istenir. Sonuçlara göre gerekirse biyopsi incelemeleri yapılır. Tanı konduktan sonra da tedavisine geçilir. Hemen muayeneye!
KOCAMA iSTEK DUYMUYORUM
31 yaşındayım ve 4 yıllık evliyim. Son 4 aydır kocama karşı istek duymuyorum. Acaba menopoza mı giriyorum? Siz ne dersiniz?
ÇEŞİTLİ sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla direk menopoz durumu hemen aklımıza gelmez. Bununla beraber kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Düşük oranda salgılanan testosteron, kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında önemli rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani hemen testosteron ölçümü yaptırman gerek.
AŞKTA HAYAL ETME
28 yaşındayım. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor. Neden?
CİNSEL uyaranlar sadece dokunmak değildir. Görme, koklama, hayal etme ve heyecanlanma, beyni cinsel olarak uyarır. Hormonlar ve çeşitli maddeler semen sıvısı oluşmasını sağlayabilir. Bunun dışında gelen sıvı ile ilgili test yaptırmak gerekir.
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