Hanım bana yanaşmıyor

Nafiz Bey, hanım bana hiç yanaşmıyor. Şişmanladı bir de, ne zaman dokunsam ağlıyor. Neden böyle oldu? Ben ne yapabilirim? Yardım edin.

Tespitlerin çok önemli. Bu tespitler gebelerde de ortaya çıkar.

Gebelikte Prolaktin hormonu artar. Bu yanıyla özellikle bedende Prolaktin hormonunu yükselten hastalıklar söz konusu olabilir. Gebeliğe benzer şikayetler ortaya çıkabilir. Bu şikayetlerle bize gelen hastalarımızdan prolaktin, TSH, tam kan sayımı ve şeker metabolizma testi isteriz. Beklemeden iç hastalıkları uzmanına başvur.



Arkadaşımın burnu alerjiden tıkalıydı. 6 aydır sprey kullanıyordu. Ozon tedavisi yaptırınca iyileşmiş. Nasıl yapılır bu tedavi?

Ozon uygulamaları başta alerjik değişiklikler olmak üzere tıkalı burun tedavisinde tüm dünyada kullanılabilen bir yöntem.

Burun içine ozon gazı verilerek özel bir teknikle yapılır. Burundan kan alınmaz.

Majör Oto Hemoterapi dediğimiz ozon uygulaması sistemik bir metottur.

Alerjik durumlarda Minör Oto Hemoterapi dediğimiz ozon aşısı da kullanılabilir.



​MUTLU DEĞİLİM

26 yaşındayım. Vücut geliştirme yapıyorum. İlişkide sertliğim 10 dakika sürüyor. Eşim tatmin olmadan bitiyorum. Mutsuzum. Ne yapayım?

Cİnsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle ya da dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir.

Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Genç kadınlarda daha sık görülür. İhmal etmeyin.



Hocam D vitamini kullanmak zararlı mı? Tahlil yaptırmadan kullanıyorum diye eczacı arkadaşım kızıyor. Bu kadar önemli mi?

Önemli. Gelişi güzel tedavi olmaz.

Hastalarımız geldiğinde şikayetleri uyumluysa, geçmişte D vitamin eksikliği varsa mutlaka D vitamini seviyesine bakıyoruz. Her şeyin fazlası zarar. D vitaminin de fazlası hastalıklar yapar.

En kısa sürede tahlil yaptır.



ANLAYIŞ GÖSTERİN

43 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Eşim 31 yaşında. Evlenene kadar küçük tartışmalar çıktı. Şimdi eşim ilişkide hep "Ağrıdı" diyor. Neden?

Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk ve huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. İhmal etmeyin. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et.



21 yaşındayım. Geçen yıl doktora gittim kansızlık var dedi. İlaç kullandım geçti. Ama komşular hala kansız gibisin diyor. Ne yapacağım?

Doktorun dediğini dinle. Yani her kafadan bir ses çıkar. Kansızlık, demir ve vitaminlerden fakir diyetlerle beslenenlerle, böbrek hastalığı, diyabet, kanser, iltihaplı bağırsak hastalığı ve ailevi kalıtsal anemi özgeçmişi olanlarda daha sık görülür. Bazı insanlar açık tenlidir. Kansız gibi görünebilirler.

Komşu muayenesine kafayı takma...



HEMEN DOKTORA!

19 yaşındayım. Organım büyük değil. 6 aydır ölçüyorum. Bir türlü büyümüyor. Evlenebilir miyim?

Nasıl ki en güzel göz, gören göz ise tüm organların en iyisi sağlıklı olanlarıdır. Erkek cinsel organı için de durum değişmez. Doğruyu öğrenmen için üroloji uzmanıyla görüş. Sağlıklı mı, sana göre boyutları uygun mu, takip edilecek bir durum var mı o karar verir.



Çok çay içiyorum, "Yeşil çay iç" dediler. Ne farkı var?

Farkı yok. Hepsi bildiğin çay. Ancak yeşil çay, bitkinin ilk üç yaprağından yapılıyor. Hazırlanması farklı. Bu şekilde sahip olduğu maddeler ve faydaları farklı. Bağırsak ve kolesterol düzenleyici etkisi vardır. Zayıflatır.

Günde en fazla 2 fincan içebilirsin.