5 aydır isteksizim

39 yaşındayım. 5 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktora gittim bana erkek hormonu testi yazmış. Karıştırdı herhalde. Siz ne dersiniz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir.

Kadınlık hormonu östrojenin yanında, erkeklik hormonu olan testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron, böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Düşük oranda salgılanan testosteron, kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında ve kadının cinsel isteğinin artışında önemli rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotiroidi ve kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir.

İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.



Nafiz Bey, 5 aydır ağzıma acı su geliyor. Kalbim göğsüm yanıyor gibi... "Reflüdür" dediler. Korkutucu bir şey mi bu?

REFLÜNÜN kelime anlamı geriye kaçış demektir. En sık rastlanan belirti ekşime ve yanmadır. Yanma ile ifade edilen, özellikle yemeklerden sonra midenin üst bölgesinden yukarıya, yemek borusuna doğru olan ekşime, ağrı ve yanma hissidir. Bu belirtilerden herhangi birinin varlığında reflü hastalığı teşhisi konulabilir. Bu şikayetler gece de olabilir ve hastayı uykudan uyandırabilir.

Bununla beraber yutma zorluğu ve ağrılı yutma da reflü hastalığının belirtisidir.

Doktor isteği ile ilaçlı yemek borusu, mide filmi veya endoskopi gerekebilir.

İhmal edersen şikayetler ve hastalığın derecesi artar.



Kendimi bildim bileli bademciklerim şiş. "Büyüyünce geçer" dediler. Ancak geçmedi. Ben de sürekli antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorum. Bir zararı var mıdır?

OLABİLİR. Öncelikle yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı, 'antibiyotik direnci' dediğimiz duruma neden olur. Mikroplar, antibiyotiğe karşı savunma geliştirir.

Tekrar bu ilacı kullanınca bir işe yaramaz. Kullanılan antibiyotiğin tipine göre karaciğer veya böbrekler hassas veya zayıfsa bardağı taşıran damla olabilir. Antibiyotik, doktor vermeden kullanılmaması gereken önemli bir ilaç grubudur. Herkese zararı var. Her ateş yükseldiğinde, her boğaz ağrıdığında antibiyotik kullanmayın.

Ayrıca gereksiz yere maddi zarara da neden olur.

SIKINTIM ÇOK BÜYÜK



Askerden yeni geldim. Annem ve babam istedi nişanlandım. Ama benim derdim büyük. Cinsel organım küçük. Şimdi ne olacak? Eşim bir şey söyler mi diye korkuyorum?

CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır.

İlişkiden haz aldığı bölge de yaklaşık ilk 4 santimlik bölgedir.

Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur.

Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir.

Bir an evvel bu işi kafandan at.



SERTLEŞME SORUNUM VAR



41 yaşındayım. Sertleşme sorunum var. Doktor gece penis sertleşmesi testini söyledi. Bende zaten sertleşme olmuyor. Ne yapayım?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu psikolojiktir. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, açlık kan şekeri, şeker yükleme testi, kolesterol tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven, gerisini merak etme.