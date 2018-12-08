Önce eşinle konuş
EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Önce kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ ve çalışmasına ait farklılık veya bozukluklar varsa, tedbir al. Cinsel ilişki ile ilgili doğru bilgilenmelisin. Eşinle bu konuları konuş. Eğer ilişki sırasında canın yanıyorsa bunu anlat. Depresyon tedavisine yönelik alınan anti depresanlar; cinsel istekte azalma ve orgazmda gecikme gibi sorunlara neden olabilir. Gerekirse psikolog desteği alırsın. Herkeste bu tarz sıkıntılar olabilir. Senin yetersizliğin değil.
Nafiz Bey, derdim büyük... 64 yaşındayım. İlişkide hala istekliyim. Ancak eşim benden kaçıyor! Ne yapmalıyım acaba? Ne önerirsiniz?
ÖNCE eşinle bu konuyu konuş. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkanolduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun.
İleri yaş hanımlar "Bu yaştan sonra" diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi ve rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikâyetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet. Kafanı takma...
SARIMSAK GÜÇ VERİR
Cinsel hayatta güç için sarımsak yemeyi öneriyorlar. Ne kadar yersem başarılı olurum?
EŞİN sarımsak kokusunu seviyorsa başarılı olursun. Sihirli gıda peşinde koşma. Her gıdanın kendine has özellikleri var. Önce eşini düşünenler ne yerse yesin başarılı olurlar. İki kişilik bir uygulamanın sadece senin yediklerinle başarıya ulaşması mümkün değil. Bu konulara düşkün olanların stresi çok olur. Sen onlara uyma. Ancak sarımsak sofranızda bulunsun...
39 yaşındayım. 6 aydır boyun fıtığım var. Doktora gittim, ilaç verip gönderdi. Kantaron, ozon yağı da işe yaramadı. Ne yapmalıyım?
BEL fıtığı ağrısını ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Sadece ilaçlar değil, yağlar, tozlar, buzlar, kazlar ve kozlar da tedavi etmez. Ya fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyat uygulamaları ile sıkışma ve ezilme azaltılabilir. Öncelikle güvendiğin bir fizik tedavi uzmanının takibine gir. Durum ameliyatlıksa fizik tedavi uzmanın artık sadece ameliyat işe yarar deyip gerekeni yapar.
Nafiz Bey, 22 yaşındayım. Göğüslerimi beğenmiyorum. Silikon taktırmayı da düşünmüyorum ama başka bir yöntem var mıdır?
ÖNCELİKLE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Östrojen, tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptır. Östrojen eksikliği olursa kadın erken menopoza girebilir, bu durumda sıcak basmaları, terleme atakları görülür. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.
AŞKA 'FITIK' MOLASI
Eşimde bel fıtığı var. 4 aydır beli ağrıyor. İlişkide de sertleşme sorunu yaşamaya başladı. Doktor "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Doğru mu?
ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde ve bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizliklerde olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.
Nafiz Hocam, ben 31 yaşındayım ve 127 kiloyum. Ailemde şeker yok. Sizce şeker hastası olur muyum? Neler yapmalıyım?
AMACININ ne olduğuna karar ver. Şişmanlarda şeker hastalığı görülme ihtimali yüksek. Yani şeker hastası olabilirsin. Bunu engellemek senin elinde, hatta senin genzinde ve nefsinde. Hemen zayıfla. Hemen diyorum, unutma. Unlu, tuzlu ve şekerli gıdalardan sakın. Hareketi arttır. Yemekten sonra 15 dakika yürü. Yemekten sonra yükselen kan şekeri Tip-2 diyabet riskini arttırır. Hareket etmek için en iyi vakit akşam yemeği sonrasıdır.
Ayrıca günde en az bir defa 1 saatlik egzersiz yap. Hadi boyun kadar kilona geri dönmek için gerekenleri yapmaya başla. Durma, düşünme ve gerekeni yap.
65 yaşındayım. 2 yıl önce bir çapkınlığım oldu. Sonra sırtımda sivilce çıktı. Kaşıntı başladı. Evdeki herkese yayıldı. Bu neden oldu?
TEMAS sonrası kaşıntılarda en sık mantar hastalıklarına rastlarız. Fakat bunlarda herhangi bir şekilde ağrı beklemeyiz. Bununla birlikte bit gibi enfestasyonlara bağlı bulaşıcı kaşıntılar unutulmamalıdır. Cinsel yolla bulaşan eklem ağrılı durumların aile fertlerine bulaşması beklenmez. Sivilce ifadeleri en sık viral bulaşıcı hastalıklarda tespit edilir. Öncelikle kendiniz enfeksiyon hastalıkları uzmanına muayene olun. Aileye bulaşma ihtimali olan enfeksiyonlar ve diğer durumlar açısından uzman görüşüne göre gerekenler yapılır.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri