‘Eşim çok zorlanıyor’
EŞİNLE bu konuyu konuşmalısın. Ablasından alması gereken bir bilgi varsa buna kendi karar vermeli. Tıbbi destek için iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanı, psikolog başvurusu uygun olur. Anlatıklarından direk bir hastalık ihtimali var diyemiyorum. Sosyal gelenekler, bilgiler, eksik yanlış olabilir. Veya vücuduyla ilgili farklılıklar, hastalıklara bağlı şikayetleri söz konusu olabilir. Israrcı ve zorlayıcı olmaman takdirlik bir davranış. Şimdi çözüm zamanı.
Babamın KOAH hastalığı var. Çok zayıf. Nasıl beslenmesi gerekiyor? Diyetisyene gittik, işe yaramadı. Yanlış bir şey mi yapıyoruz?
HASTALIĞA göre diyet özeldir. İç hastalıkları uzmanı ve diyetisyen takibi şart. KOAH hastasının diyetinde; günlük enerjinin karbonhidrattan gelen oranı yüzde 40-55 olmalıdır. Günlük enerjinin yağdan gelen oranı yüzde 30-45 olmalıdır. Doymuş yağlardan kaçınılmalıdır. Günlük enerjinin proteinden gelen oranı yüzde 15-20 olmalıdır. Akciğer ve kas dokusunun korunumu ve onarımı için diyet proteini yüksek olmalı ve kaliteli protein kaynakları tercih edilmelidir.
NİKAHTAN SONRA NE YAPACAĞIM?
25 yaşındayım. Boyacıyım. Bayramdan sonra evleniyorum. Evlendikten sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Kimseye de soramıyorum.
Siz anlatırsanız sevinirim.
Bu konuda anlatacak çok şey var. Bu nedenle düzenli görüşebileceğin bir doktor bulmalısın. Güvendiğin aile büyüğün, güvendiğin bir öğretmenin, hatta senden önce evlenmiş bir arkadaşınla paylaşman uygun olabilir. Düğünden önce bilgilenmen aile içi ilişkilerin için daha doğru olacaktır. Benim sosyal medya hesaplarımdan özel olarak ulaşmak istersen gereken bilgilendirme için elimden geleni yaparım. Allah mesut etsin.
Cildim 2 aydır kuru. Su içiyorum, krem kullanıyorum, geçmiyor. Ayağım da şiş. Yorgunluğum da var. Kilo aldım. Diyet için ne önerirsiniz?
ÖNCE doktora gitmelisin. Bu anlattıkların troit kontrolü gerektiğini gösteriyor. Bana bu şikayetlerle başvuran hastalarda FT4, TSH, tam kan sayımı, açlık tokluk kan şeker düzeyi, CRP testlerini öncelikli olarak isterim. Troit çalışması azalırsa bu şikayetler başlayabilir. Diyetle kilon azalmaz. Troid az çalışıyorsa mutlaka ilacını almalısın. Doktor muayenesinde başka ihtimaller de düşünürse o hastalıklara göre tetkikler ister.
Babamın tansiyonu yüksek. Hacamat yaptırabilir mi?
ÖNCE muayene edilmesi gerekir. Hacamat kişiye özel tıbbi müdahaledir. "Otur keseyim, kanın aksın" değildir. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa hacamat sonrası kanaması uzun sürebilir. Kalp krizi geçirmişse fazla kanamaya bağlı kalp hastalığı artabilir. Bize başvuran hastalarımızda önce muayene sonra tam kan sayımı, kanama-pıhtılaşma zamanı, EKG testleri mutlaka isteriz. Hastaya uygun kararı o zaman veririz.
2 aydır göğsümün ortasında yanma oluyor. Burnum tıkanıyor diye alerji ilacı içiyorum. Dün ağrı kollarıma kadar yayıldı.Kalp olmasın. Ne yapmalıyım?
ALERJİYE bağlı burun tıkanıklığı olanlar çok hava yutar. Bu yüzden ağızdan nefes almaya yatkındırlar. Hızlı yer, iyi çiğnemez, çabuk yutarlar. İyi çiğnenmeyen yiyecekler yemek borusunu esnetip genişletir. Mide ağzı genişler. Yemek borusunun altı mide asidiyle yanar. Kalp ağrısına benzer ağrı yapar. Kalp damar tıkanıklığı başlangıçlarında da benzer şikayetler olabilir. Hastalarda hem mide hem de kalp damar tıkanıklığını beraber araştırırız.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- ‘Eşim çok zorlanıyor’
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