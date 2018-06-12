Eşinin gönlünü al
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
4 aydır evliyiz. Ama birlikte olamıyoruz. Bana acı verecek diye korkuyorum. Çocuğumuz olmazsa diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?
BUNUN adı Vajinismus... Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikayettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların, kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkansız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir. Korkma. Sabret.
Tansiyon ve şeker hastasıyım. Doktor "Kilo ver" diyor. Kilo verince hastalıklar gider mi?
İNŞALLAH geçer. Doktorlar geleceği bilmez. İyileşmeni isteriz. Hem tansiyon yüksekliği hem de şeker hastalığı şişmanlarda daha ciddi seyreder. Daha kötü sonuçlara neden olur. Hastalıklarının şiddetinde düzelme ihtimali oldukça yüksek. Tamamen geçer mi kilo ver de görelim. Hastalıkların diğer sebeplerini araştırıp takip ve tedaviyi sürdürelim. Kilo verirsen kalp hastalığı oluşma riski azalır, tansiyon düşmesi kolaylaşır, kan şekeri düzenlenmesi rahatlar, yağlı karaciğer düzelir, kan yağları düzelir. Hareket et, sağlık bul.
TİROİT Mİ OLDUM?
Yaşım 69. Prostat kontrolü için hastaneye gittim. Tiroit için tahlil istediler. Niye tiroitten şüphelendiler?
ASLINDA hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikâyet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için Check UP yani kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde trioda bezinin çalışması bozulabilir.
İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, Persiniyöz Anemide, kanser nedeniyle baş ve boyuna radyoterapi yapılanlarda, bazı ilaçları kullananlarda şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.
YUMURTA DOKUNDU
Şeker hastasıyım. Yumurta yediğim zaman karnım ağrıyor. Safra kesemden şüpheleniyorum. Neden?
EVDE varsa ultrason yap! Şaka bir yana ne olur uzun süreli hastalığı olanlar tespit ettikleri sıkıntıları düzenli takip edildikleri doktorlarına iletsinler.
Kendinize tanı koymayın. Yağlı ve yumurtalı gıdalar safra kesesinin kasılmasına yol açar. Yapılan ultrason ile tanı hızlı ve güvenli bir şekilde konabilir. Şeker hastalarında tekrarlayan safra kese taşlı iltihapları olabilir. İlk fırsatta operasyonla hastalık risk ve kaynağı olan safra kesesi bedenden uzaklaştırılır. Safra kese taşları hiçbir şikâyet yapmadan da bulunabilirler.
27 yaşında memur bir bayanım. 2 yıldır kansızlık yaşıyorum. Doktor ilaç verdi düzeldi. Komşularım hala kansızsın diyor. Nasıl kurtulurum?
ÜZÜLME sıkılma buna alış. Doktorun dediğini dinle. Yani her kafadan bir ses çıkar. Tıbbi olarak kansızlık kırmızı kan hücreleri sayısının veya bu hücrelerin içerdiği hemoglobin düzeyinin normal seviyesini altına düşmesine denir. Tam kan sayımı bilgi verir. Hafif, orta veya şiddetli derecede olabilir. Demir ve vitaminlerden fakir diyetlerle beslenenlerle, böbrek hastalığı, diyabet, kanser, iltihaplı bağırsak hastalığı, ailevi kalıtsal anemi özgeçmişi olanlarda görülmektedir. Bazı insanlar açık tenlidir. Kansız gibi görünebilirler. Komşu muayenesine kafayı takma.
Babam 61 yaşında guatr hastası. Doktorlar ameliyat dedi. Ama babam korkuyor. Ben de size danışmak istedim. Ameliyatı yaptıralım mı?
BU ameliyatta kanama, "Recurrent laryngeal sinir" yaralanması, paratiroid bezlerinin hasarlanması söz konusu olabilir. Bu riskler sıklıkla yaygın lenf bezi büyümesi olmuş ilerlemiş tümörü olanlarda daha sık görülür. Operasyonu yapacak cerrahın çok deneyimli olmaması da daha sık komplikasyon görülme nedenidir.
Bu ameliyatta herhangi bir komplikasyon riski yüzde 2'den daha az olmalıdır. Ameliyat öncesi hastalar ameliyat olacağı cerrahından operasyonun alternatif tedavi yöntemleri, risk ve faydaları hakkında bilgiler alın.
Arkadaşların anlattığına göre benim penisimin boyu kısa. Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir?
BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekmeye devam edersin.
Cinsel birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması başarılı olmak demektir. Yaklaşık beklenen ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetre kadar ifade edilir. Ancak daha uzun veya daha kısa olması cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez. Ayrıca "büyütmek" konusunu fazla büyütme. Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da doktorlar karar verir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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