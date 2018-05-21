Kas ağrısına hurma
Bu şikayetle sık karşılaşırız. Kas krampları ve kas ağrıları, magnezyum eksikliğinde sık sık oluşabilir. Bu nedenle en kolay çözümlerden biri Ramazan hurmasıdır.
Hurma içeriğindeki magnezyum sayesinde kasları güçlendirir. Kramp oluşmasını azaltır. Günde 2-3 adet hurma tüketmek günlük magnezyum ihtiyacını karşılayabilir.
51 yaşında şeker hastasıyım. Menopozdayım. Eşim ısrar etse de cinsel isteksizlik yaşıyorum. Ne yapmamı önerirsiniz?
Hem menopoz, hem de şeker hastalığına bağlı cinsel istekte değişiklikler olur. Uyarılma azalır.
Cinsel istek azalır. Cinsel ilişki sırasında, cinsel organ kuruması ve buna bağlı acı çekme korkusu da eklenince mevcut halin doğal olarak böyle oluyor.
Şeker hastalığını düzene koyup, nöropati var mı bakıp tedavi verelim.
Ayrıca bir kez kadın hastalıkları uzmanından destek almamız uygun olur.
Bunu stres yaparsan her şey daha zor olur...
9 yıldır kulak zarım delik. Yakınlarım "Duymuyorsun sen" diyor. Doktora gittim. "Kireçlenme" dedi. Neresi kireçlenir kulağın?
Daha önceki kulak zarının gördüğü zarar ve iltihap tekrarları kulak zarıyla işitme kemikçikleri arasında kireçlenme yapabilir.
Bunun için kulak kireçlenmesi tabiri alışılagelmiş bir tabirdir. İletim tipi işitme kaybı ve kulak çınlaması yapar. Tedavisi cerrahidir.
İyi bir cerrahi tedaviye rağmen tekrarlayabilir. Kulak çınlamasının geçme ihtimali oldukça zayıftır. Hastaların dikkat etmeleri gereken herhangi bir husus ve perhiz yoktur. Kemik erimesiyle de ilgisi yoktur.
Eşim epilepsi hastası. Biz neler yemesi nasıl yaşaması gerektiğiyle ilgili hiçbir doktordan bilgi alamıyoruz. Yardımcı olur musunuz?
Öncelikle mutlaka bu konuda klinik diyet verebilen bir diyetisyen takibine girmelisiniz. D vitamini ve gereğinde karnitinle desteklenmiş ketojenik beslenme konusunda bilgilenmelisiniz.
Epilepsi bir yaşam şekli olarak yaşanacağından bu konuda kurulmuş dernekler ve gruplar hakkında bilgi alıp, aynı sorunu yaşayan insanlarla bilgi ve tecrübe paylaşımı en önemli uygulamadır.
Öncelikle korkuyu kontrol etmek ilk tavsiyemiz olur. Kişinin üzerinde epilepsi hastası olduğunu belirtir bir bilgi kartı olmalıdır. Hastalığın durumuna göre aranacak kişi, doktor iletişim bilgileri bulunması önemlidir.
PARAZİTLERE BROKOLİ
Eşim 63 yaşında. Bağırsaklarında solucan olduğunu düşündü. Yapılan tahlilde parazit yok dendi. Ancak şikayetleri hala sürüyor. Neden?
Gaita testinde parazit çıkmasa da parazit yok denemez. Farklı parazitler vardır. Aldığınız ilaç, sizdeki paraziti tedavi etmeyen bir ilaç olabilir. İçinde metronidazol içeren ilaçlar, lavman özelliği olan ilaçlarla birlikte verilerek parazit atılmasını kolaylaştırır.
Şikayetlerinizi belirtmemişsiniz.
Bu nedenle başka hangi hastalık ihtimali var bir şey diyemiyorum. Brokoli, semizotu, enginar, pırasa, soğan gibi sebze türleri parazitlerin doğal düşmanıdır. Sofranızda bulundurun. Kabak çekirdeği ve ananas da parazitlerden kurtulmanızı sağlar.
İHMALE GELMEZ
Bel fıtığım var. Son günlerde iftardan sonra biraz fazla ağrı kesici kullandım. Bir de dışkımın rengi siyahlaştı. Mide kanaması mı geçiriyorum?
Uzun süreli midenin boş kalmasının üstüne ağrı kesici kullanımı olduğunda mide-bağırsak sisteminin bir bölümünde gizli veya aşikar kanamalar olabilir. O zaman dışkı rengi koyu, siyah renk olur. Öncelikle ağrı kesici kullanmayın. Hemen acil kliniğe başvurun. Kan sayımı ve dışkıda gizli kan testi ve muayenenin tamamlanması için gereklidir. Bu konuda testler kanamayı işaret ederse en kısa sürede tedavi başlanmalı. İhmale gelmez. Hayati riskler ortaya çıkabilir. Tedbirinizi alın. Orucunuzu bir dönem ertelemeniz uygun olacaktır.
FAZLASI ZARAR!
5 aylık evliyiz. Eşim 22 yaşında. İlişkinin ardından vajinasında iltihap oluştu. Bir de eşim mastürbasyon yapıyor. Zararı var mı?
İlişki sonrası iltihaplanma haliyle sık karşılaşırız. Kişisel temizliğe dikkat edin. Enfeksiyon hali varsa kişiler diğerine geçirebilir. Her şeyin aşırısı zarardır. Mastürbasyonun da aşırısı zarardır. Uygulamanın şekli, içeriği, sayısına göre farklı zarar ihtimalleri olabilir. Bir kez kadın hastalıkları veya üroloji uzmanı tarafından muayenesi uygun olur.
Maydanoz çayı günlük hayatta kullanılabilir.
44 yaşında erkeğim. Bazen başım ağrıyor. Midem bulanıyor. Soğuk soğuk terliyorum. Başka bir rahatsızlığım yok. Neden oluyor bu?
Anlattığınız tüm şikayetleri tansiyon yükselmesi izah edebilir. Migren tipi ağrılar bu tarz şikayet birliktelikleri yapabilir. Kan şeker düşmeleri de bu şikayetlerle karşımıza çıkabilir. Bu nedenle önce iç hastalıkları uzmanı muayenesi olmalısın.
Gerekli tetkikler yapılmalı. Gerekli diğer hastalık ihtimalleri de düşünülmelidir. Ayrıca mesleğinize ait ihtimaller ide unutmamak için doktorunuza mesleğinizi de açıklayın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kas ağrısına hurma
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