İma ediyorum anlamıyor
"Fantezi. Fantazi" diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı "Sınırsız Hayal" demektir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Bedensel, ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi "paylaşma" ve "ısrar etmeme" prensipleri ile hareket edin.
Doktor bey 36 yaşında bayanım. Sık sık idrar yolu enfeksiyonum oluyor. Bazı ilaçlar dokununca tamamlayamadım. Şikâyetim devam ediyor. Ne yapmam lazım?
Yeni tedavi düzenlememiz gerekir. Tedavi edilmeyen iltihap böbrek ve idrar yolu organlarına zarar verir. İlaçlar bedene girince faydasız zararı ortaya çıkar. Özellikle idrar yapma sonrası ve dışkılama sonrası temizlik doğru yapılmalıdır. Yoksa bayanlarda daha sık olmak üzere idrar yolu enfeksiyonları tekrarlar. Bazı mikroplar bazı antibiyotiklere karşı kendini koruduğundan etkilenmez. Mikropları çoğaltıp doğru antibiyotiği bulmak için İdrar kültürü ve Antibiyogram yaptırmalısın. Veziko Üreteral Reflü dediğimiz hastalıklarda da idrar yolu enfeksiyonları tekrarlayabilir. Üroloji uzmanı muayenesi de gerekir. Tekrar doktoruna git. Hangi ilaçların nasıl dokunduğunu söyle.
11 yıldır şeker hastasıyım. 3 aydır yumurta yediğim zaman karnım ağrıyor. Babamızda safra kese taşı vardı. Ben de safra kesemden şüpheleniyorum. Ne yapmalıyım?
Evde varsa ultrason yap! Gerçekten. Şaka bir yana Ne olur uzun süreli hastalığı olanlar tespit ettikleri sıkıntıları düzenli takip edildikleri doktorlarına iletsinler. Kendinize tanı koymayın. Doktora anlatın. Yağlı ve yumurtalı gıdalar safra kesesinin kasılmasına yol açar. Bu da ağrıyı başlatabilir.
Genellikle yapılan ultrason ile tanı hızlı ve güvenli bir şekilde konabilir. Şeker hastalarında tekrarlayan safra kese taşlı iltihapları olabilir. Genellikle ilk sağlıklı fırsatta operasyonla hastalık risk ve kaynağı olan safra kesesi bedenden uzaklaştırılır. Safra kese taşları hiçbir şikayet yapmadan da bulunabilirler.
GUATR MI OLDUM?
1 ay önce boyun bölgemin önünde beze gibi bir şey çıktı, guatr mı oldum, yoksa kanser mi? Çok korkuyorum...
Öncelikle panik atak olmuşsun. Ortada fol yok yumurta yokken bu korku niye. Doktoruna git. Bazı kan testleri ve boyun ultrasonuyla değerlendirsin. Tiroit boynun ön tarafında, adem elmasının alt kısmında yerleşik, kelebek şeklinde, 20-25 gram ağırlığında bir iç salgılı bezdir. Bu bezde çeşitli hastalıklar, bu arada kanser de oluşabilir. Bu bölgede genellikle ağrısız bir şişlik, yumru şeklindeki oluşum yüzde 5 olasılıkla kanser olabilir. Bu sırada tiroit bezinin işlevi genellikle normaldir.
KİLO VERSEM GEÇER Mİ?
Bilirkişiyim. Tansiyon ve şeker hastasıyım. Doktorlar "Kilo ver" diyor. Annem babam da şişman. Sadece kilomu yapıyor bu hastalıkları. Kilo verince hastalık geçer mi?
İnşallah geçer. Doktorlar geleceği bilmez. Kehanet yapmaz. Hem tansiyon yüksekliği hem de şeker hastalığı şişmanlarda daha ciddi seyreder.
Hastalıklarının şiddetinde düzelme ihtimali oldukça yüksek. Tamamen geçer mi kilo ver de görelim. Kilo verirsen kalp hastalığı oluşma riski azalır, Tansiyon düşmesi kolaylaşır, kan şekeri düzenlenmesi rahatlar, yağlı karaciğer düzelir, Uyku da solunum durması azalır, Kan yağları düzelir.
Hareket et, sağlık bul.
4 yıldır romatizma tanısıyla kortizon kullanıyorum. Ama hala beslenirken nelere dikkat edeyim bilmiyorum. Ne önerirsiniz?
Tabii ki tuzsuz ye. Kortizon kullanılan durumlarda iştah açılır. Kan şekeri dengesi değişir. Beden tuz ve suyu hapseder. Mide koruyucu ilaçları kullanman gerekebilir. Kortizon ve ağrı kesiciler mide yemek borusu ve bağırsakları zedeler. Ayrıca düzenli balık tüket. Çilek ve orman meyvesi diye bilinen meyveleri sofranda bulundur. Yeşil ve yapraklı sebzeler (ıspanak ve karalahana), turpgil sebzeleri (brokoli, Brüksel lahanası, lahana, vs.), koyu renkli ürünler (tatlı patates, patlıcan, nar, havuç, kırmızı soğan, erik, portakal, kırmızı elma, biber, bezelye ve kırmızı üzüm) koruyucu özellikler taşır. Ceviz, badem, fındık grubu (yer fıstığı hariç), tam tahıllar, Çay, özellikle siyah, yeşil ve beyaz çaylar, soğuk sızma yağlar (özellikle zeytinyağı ve keten tohumu yağı), baharatlar (sarımsak, zencefil, zerdeçal, safran) gibi gıdalar romatizmal hastalıklar açısından faydaları bilinen gıdalardır. Dengeli olarak tüketebilirsin...
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İma ediyorum anlamıyor
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