Fazla kanama halsizlik yapar
Adet kanamaların, düzenli aralıklarla, ancak fazla miktarda 7 günden uzun süreyle oluşuyorsa "Menoraji" dediğimiz durum akla gelir. Normal bir adet düzeni ortalama 28 gün (7 gün daha fazla veya daha az olabilir)devam eder.
Kanama yaklaşık 4 gün (2 gün fazla veya az olabilir)sürer.
Beklenen ortalama kan kaybı 40 mililitre (20 mililitre fazla veya az) olabilir. Yani yaklaşık bir su bardağının beşte biri.
Bu tariflerden fazla olması durumunda demir kaybı olur.
Kansızlık başlar. Halsizlik, çarpıntı ve bir sürü şikâyet eklenebilir. Hemen kadın hastalıkları uzmanı veya İç hastalıkları uzmanına başvur. Tedbir al.
Doktor Bey; Kardeşime 'akalazya' adlı bir hastalığın var demişler. Tedavisi var mı? Bana bir şey söylemez. Tedavi olursa iyi olabilir mi?
Akalazya, yemek borusunun (özofagus) en iyi bilinen ve tedavisi en yüz güldürücü olan çalışma bozukluğudur. Akalazya kelime olarak "Gevşeme güçlüğü" anlamına gelmektedir. Yemek borusunun alt ucunda, mide ile birleştiği kısımda bulunan kapakçığın yutma sırasında gevşeyememesi nedeniyle hastalığa bu ad verilmiştir.
Belirtilerin hafif olduğu vakalarda kalsiyum kanal blokerleri (Nifedipin) ve/veya nitrat (İsosorbid dinitrat) dediğimiz ilaçlar faydalı olabilir. Ameliyat, genişletme, botulinum toxin enjeksiyonu gibi değişijk tedavi seçenekleri de mevcut. Merak etmeyin doktorunun takibinde kalsın.
UYKU APNESİ FELÇ EDER
Nafiz Bey; Sabah sersem sersem kalkıyorum. Eşim de geceleri horlamamdan çok şikayetçi. Gündüzleri de uyukluyorum. İşimde sıkıntıya girdi. Ne yapacağımı bilmiyorum?
VAKİT ayırıp, hemen doktora gideceksin. Anlattığın hastalık yüksek ihtimalle Uyku Apnesi...
Burun-Akciğerler-Kalp- Kan ile ilgili bozukluklar söz konusu olabilir. Nefes alma uyku sırasında sekteye uğrar. Tüm organların çalışması bozulur. İnme (felç), şişmanlık, hipertansiyon, şeker hastalığı yapabilir.
En önemlisi de hem kadında, hem de erkekte cinsel isteksizlik, ilişki başarısında azalma olarak kendini gösterir. Tedavi edilmesi şart.
SİVİLCEYİ SABUN TEDAVİ ETMEZ
Nafiz hocam: 2 aydır cildimde kaşıntı ve sivilcelenme oluşuyor. Sabun, şampuan derken depocular, eczacılar aşiret olduk. Bu dertten nasıl kurtulabilirim?
CİLDİNİZE temas eden temizlik veya kozmetik ürünleri ve bazı hastalıklar bu şikayetlere neden olabilir.
Öncelikle cilt doktoruna muayene olun. Tedavilerde ağızdan alınan haplar, haricen sürülen krem ve jeller kullanılır. Çoğu akne krem ve jelleri bir miktar soyulma, gerilme, kızarıklık gibi beklenen etkilere yol açabilir. Daha sonra bu etkiler gerileyebilir. Sabunlar sivilceleri tedavi etmez.
Yalnızca tedaviye yardım ederler. Akne izleri için cerrahi traşlama veya lazer gibi teknikler kullanılabilir.
Ve tabii sigara içme, yağlı gıdalarla beslenme beslenme.
AZ ÇALIŞAN TİROiT AĞIZ YANGINI YAPAR
Hocam; 3 aydır ağzımın içi mangal gibi yanıyor. Aldığım ilaçlar bir işe yaramıyor. Ne yapmalıyım?
Bu hastalığa tıpta da "Yanan Ağız" diyoruz. Dişdişeti hastalıkları, tütün ve ürünleri, reflü, bazı romatizmal hastalıklar, ağız içindeki mikrobik hastalıklar, bazı ilaçlar, troid bezinin az çalışması, şeker hastalığı, B vitamini- demir-folik asit eksiklikleri, ruhsal huzursuzluklar ve bazı nörolojik hastalıkları bu duruma neden olabilir. Sabah saatlerinde hafiftir, gün içinde giderek şiddetlenebilir. Gıda alımı ile hafifler. Dilde çatlak ve izler olabilir. İç hastalıkları uzmanına git. Sonra da bize haber ver.
Doktor bey; iltihaplı karın ağrılı ishalim oluyordu. Tahlil sonucunda "iltihaplı kolitin var" dediler. Şunu bunu yeme dediler. İçecekle ilgili dikkat etmemiz gereken bir durum var mı?
EVET var. Süt, kahve, koyu çay, neskafe, sütlü kahve, limonata, boza, karbonatlı kolalı içecekler, kakao, alkollü içecekler, kolitis ülseroza hastalığı olanlarda yasaklanır. Tüm bu saydıklarımız, şikayet ettiğin hastalığa neden olur...
Özellikle ishal yapan içeceklerden uzak durmanı öneririm...
Doktor bey; 26 yaşındayım. Karın ağrım oldu. Ultrason çektiler. Sağ böbreğimde kist çıktı. Kist basit bir şey midir?
KİST anatomik bir farklılıktır. Kanama, enfeksiyon, travma durumlarında hastalık yapabilir. Kist basit değildir.
Ama kistleri gruplandırırken "Basit Kist" ismi verilmiş kist çeşidi vardır. Seninki de bu çeşit bir kistmiş. Kistler genelde belirli aralıklarla görüntüleme yöntemleri ile takip edilirler.
Kistlerin enfekte olma durumlarında antibiyotik tedavisi uygulanır. Hatta enfekte kistlere cerrahi drenaj uygulanır. Eğer böbrek fonksiyonlarını bozucu bir yerleşim ve hidronefroz oluşturan bası mevcut ise kistler çıkartılabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Fazla kanama halsizlik yapar
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