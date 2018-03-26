Cinsel hayatta sorun yaşıyorum
Yeni evli çiftlerde cinsel ilişkinin başında sıkıntılar olabilir. Daha önce eğitimi ve deneyimi olmayan durumlar olduğundan sabır, sevgi ve gayret gerekiyor. En büyük sıkıntı korkmanız. Eşinizde sizde bunu utanarak, korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir. Başarılı başarısız olmak diye bir şey yoktur. Hem kendi bedeninizi hem eşinizin bedenini tanımak ve bir arada olmaktan zevk almak için yeterince zamanınız olduğunu unutmayın. Bununla birlikte bazı hastalıklar, çeşitli ilaç kullanımları, sigara kullanımı bu duruma neden olabilir. Önce tekrar baştan deneyin. Rahat olun. Yine de şikâyetler devam ederse iç hastalıkları, üroloji uzmanına başvurmak gerekebilir.
Doktor Bey, grip oldum. Ateşim 37.5 oldu. Doktor antibiyotik vermedi. Ateşim yükselince hangi antibiyotiği alayım?
Ateşini nerenden ölçtüğünü yazmamışsın. Koltuk altı, ağız içi, makat ölçümleri ayrı ayrı değerlendirilir. Kulaktan ve ağızdan ölçülen ateş 36- 36,8 derece ise bu normal vücut ısısıdır. Koltuk altından 37 derece, ağızdan 37,5 derece ve makattan (rektal olarak) 38 derece ve üzerinde ölçümler alınıyorsa bu, yüksek ateş olarak tanımlanabilir. Seninkini koltuk altı ölçümü kabul edersek, her ateş yükselmesine antibiyotik verilmez. Ayrıca grip dememiz için ateşin 38,5 ve üzerinde olması gerekir. Verilen tedaviyi al. Bol su iç. Ilık duş alabilirsin. Sirkeli su, kolonya ile ateş düşürülebilir.
GÜNEŞ KEMİKLERE İLAÇ!
Kemik ölçümü yaptırdım. T - 2,8 çıkmış. Bu ne demek? Ne yapayım?
Kemik erimesi var demek. Kemik yoğunluğu ölçümü genç erişkin insanlardaki ortalamanın - 2, 8 altında demek.
Düzenli beslen. Süt ve süt ürünleri, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdalar al. Güneşe çık.
Cildinin güneşle temas etmesini sağla. Tuzsuz ye.
Sigara ve alkol kullanma.
Mutlaka düzenli olarak hareket et. Fizik tedavi uzmanı, iç hastalıkları uzmanı takibinde kal.
İlaç kullanman gerekiyor.
İlaç ve ilaç dışı tedavi 6 ay uygulanınca kontrol edilmen gerekli. İhmal etme.
MİDE FELCİ OLMUŞUM!
Şeker hastasıyım. 5 yıldır hazımsızlık nedeniyle doktora gidiyorum. 'Mide felcisin' dediler. Bir şey anlamadım. Mide felci ne demek?
Normal de yenilen Vagus siniri denilen bir sinir kablosu var. Yemekten sonra bu kablo ile mide hareketlerinin yapılması sağlanır. Midenin içindeki gıdalar aşağı doğru ilerler.
Vagus siniri uzun süre yüksek şekerle devam eden şeker hastalarında zarar görebilir. Bu kablo zarar görünce mide hareketleri sağlanamaz. Bunun için sana mide felci demişlerdir.
Bildiğin Felç gibi düşünme.
Şekerini düzene sok. Sana denilenleri düzenli yap.
HACAMATTAN ÖNCE TAHLİLLERİ YAPTIRIN
Nafiz Bey merhaba. Yazılarınızı büyük bir merakla takip ediyorum. Şişmanım. Hacamat yaptırmak istiyorum. Ne yapmam lazım?
Öncelikle mutlaka 'Tıbbi Hacamat' ya da diğer ismiyle yaş kupa tedavisi yapan tıp doktoru bul. Bana gelen hastaları önce muayene ediyorum. Sonra kişiye özel test gereksinimlerini belirliyorum. Hangi gün hacamat yapılacaksa 1 hafta önce testlerini yaptırmaya başlıyorum.
Hacamat yapacağımız kişilerin tamamından tam kan sayımı, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, anti HBS, anti HCV, anti HIV testlerini istiyorum. Test sonuçları uygunsa hastamıza hacamat uyguluyoruz. Gittiğin doktora göre farklı uygulamalar olabilir. Bu yüzden kendi uygulamamı tarif ettim.
Doktor Bey, ben ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Ama bir hastalığım yok. Sakıncası var mı? Yaptırmamı önerir misiniz?
Sakıncası yok. Ozon tedavisi beden hücrelerinde yenileşmeye neden olur.
Anti aging diye ifade edilen yaşlanmanın azaltılması amacıyla da kullanılır. Kanser tedavileri dahil olmak üzere birçok hastalıkta bedenin tamirinde kullanılan bu tedavi hastalıkların oluşmasını engelleyici olarak da kullanılırlar. Ancak bu uygulamayı bilen tıp doktoru tarafından yapılması önemlidir. Bunu unutma.
Çabuk acıkıyorum. Şekerli yemek istiyorum. Uyku düzenim de bozuk. Sinirliyim. 'Doktora git' diyorlar. Uyku ilacı alsam olmaz mı?
Arabanın alarmı çalınca susturuyor musun? Sebebini mi arıyorsun? Bedenin alarm verince sebebini ararız. Alarmı susturunca sıkıntı geçmez.
Hatta ilerler. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Bedene ait nedenler araştırılır. Anlattıklarına göre kan şekeri düşüklüğü olabilir. Açlık veya çok şekerli veya çok miktarda kan şekerini hızlı yükselten gıdalar yedikten sonra ortaya çıkabilir. Halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi yapan ve sizi kızgın, öfkeli hale getiren bir durumdur. Üzerinde pek durulmayan önemli bir hastalıktır.
Kilo veremeyen kişilerin çoğunda reaktif hipoglisemi vardır. Doğru muayene olmaya.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsel hayatta sorun yaşıyorum
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Cinsel organımda yaralar çıktı 25 Mart 2018, Pazar 3 aydır evliyiz. Eşimin ailesinin yanında kalıyoruz. Doğru düzgün ilişkiye giremedik. Cinsel organımda yara çıktı....
- Zayıfım, çirkinim çocuğum olur mu? 24 Mart 2018, Cumartesi Fırıncıyım. Evlenmek istiyorum. Ama korkuyorum. Hem zayıfım hem de çirkinim. Çocuğum olur mu? Çok kaygılı, hızla...
- İlişki öncesi hazırlık şart 23 Mart 2018, Cuma 1 aylık evli bir kadınım. İlişkiye girdiğimizde iç organımda ağrı duyuyorum. Eşime söylemekten utanıyorum. Ne yapmalıyım? ...
- Eşim çabuk bitiyor! 22 Mart 2018, Perşembe Eşim 32 yaşında spor hocası. Ben de 34 yaşındayım. Son 7-8 aydır aramızda ilişki pek olmuyor. Kuvvetli de biridir....
- Eşime karşı istek duyamaz oldum 21 Mart 2018, Çarşamba Daha 31 yaşında kadın olmama rağmen 4 yıllık evliyim. Son 4 aydır kocama karşı istek duyamaz oldum. Kafamı bir...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
- Cinsel organımda yaralar çıktı
- Zayıfım, çirkinim çocuğum olur mu?
- İlişki öncesi hazırlık şart
- Eşim çabuk bitiyor!
- Eşime karşı istek duyamaz oldum
- İlişkiye girmeden boşalıyorum
- Orgazm için eşinizin ruhunu okşayın
- Andropoza girmiş olabilir miyim?
- Dereotu manava iyi gelir!
- Cinsel ilişkide ağrı olabilir