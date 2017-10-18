Yol Durumu
  1. Sertleşme sorunu moralimi bozdu
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 18 Ekim 2017, Çarşamba

Öpüşmekle cinsel hastalık bulaşır mı?

46 yaşında memurum. Hasbel kader biriyle tanıştım. Çok da iyi bir insan. İlk kez evine bıraktım. Tam yanağından öpecektim ki bana "Öpüşmekle cinsel hastalıklar bulaşır mı?" diye sordu. Dondum kaldım. Zaten cevabını bilmiyordum ama bana niye bu soruyu sordu...
Sana bu soruyu neden sorduğunu ancak 'o' bilir. 'O'na sor. Benim uzmanlık soruma gelince, ağız kapalı halde dudaktan, yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez. Ancak kanayan yara, çizik, hasarlı cilt durumunda riskler artabilir. Bu nedenle dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir. Ayrıca dil ile ağız içi teması olan öpüşmelerde yaralar, iltihaplar yoluyla bulaşama olabilir. Bu durumda AIDS bulaşma riski bile olabilir. Çok hassas davranma.
Karşılıklı her şeyi paylaşın.

KALP KRİZİ SONRASI CİNSELLİK BİTMEZ...
Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç kullanıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz.
Krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. "Hasta hasta neyi düşünüyorlar?" derler...
Cinsel hayatta öneri istenmesi ve verilmesi doğaldır. Ayıp bir yanı yoktur. Her hastanın hastalığı kendine özeldir.
Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Sıcak ortamda ilişkiden sakının. Zaman kısıtlı ise erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun olabilir.
Doktorunuzun vereceği kalp-damar genişleticiler ilişki öncesi alınabilir.

Tansiyonum ve kolesterolüm yüksek çıktı. Mercimek yesem kolesterole iyi gelir mi?
Evet. Kolesterol yüksekliği ve buna bağlı hastalıkları olanlar mercimekli yemekleri sofralarından eksik etmesin. Zengin potasyum içermesi nedeniyle yüksek tansiyonu düşürücü etkiler yapar. Besin değeri oldukça yüksek olan mercimek vücuda ve zihne güç verir.Bağışıklığı kuvvetlendirir. Gözlere de yararlıdır. Enerji verir ve yorgunluğu giderir. İçerdiği yüksek orandaki demir ve folik asit nedeniyle kansızlara faydalıdır. Kalp ve damar hastalıkları ile şeker hastalığından korunmaya yardımcı olur. Kalp krizi riskini azaltır.
Bağırsakları çalıştırarak vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır, kabızlığı giderir.

EREKSİYON HALİM KISA SÜRÜYOR
Tansiyon ilaçları alıyorum. Sertlik halim istediğim kadar uzun sürmüyor. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam bir şey olur mu?
DİKKAT! Sakın doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında HAYATİ RİSKLER doğurabilir.
Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...

Annem 56 yaşında hem şeker hem de tansiyon hastası. Egeliyiz. Malum zeytinyağlılarımız eksilmez. Şimdi, 'Şekerimi yükseltir' deyip yemiyor. Babam da kıyameti kopartıyor. Tabii ortam toz duman olunca biz de rahat olamıyoruz. Yesin mi yemesin mi?
Öncelikle zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Kalp-damar hastaları için zeytinyağı çok önemlidir. Çünkü bazı sebzelerde nitrat maddesi vardır.
Zeytinyağı içindeki acımsı tadı veren yağ asitleri bu nitratlarla birleşerek damar genişletici maddeler üretir.
Bu da doğal ilaç gibidir. Tansiyon düzenleyici etki de gösterir. Ispanak, brokoli, lahana, havuç, kırmızı pancar, dereotu ve marul nitratdan zengindir.
Yani anneniz zeytinyağlı yesin, içinde aşırı tuz ve şeker olamamak şartıyla.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar