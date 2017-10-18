Öpüşmekle cinsel hastalık bulaşır mı?
Sana bu soruyu neden sorduğunu ancak 'o' bilir. 'O'na sor. Benim uzmanlık soruma gelince, ağız kapalı halde dudaktan, yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez. Ancak kanayan yara, çizik, hasarlı cilt durumunda riskler artabilir. Bu nedenle dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir. Ayrıca dil ile ağız içi teması olan öpüşmelerde yaralar, iltihaplar yoluyla bulaşama olabilir. Bu durumda AIDS bulaşma riski bile olabilir. Çok hassas davranma.
Karşılıklı her şeyi paylaşın.
KALP KRİZİ SONRASI CİNSELLİK BİTMEZ...
Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç kullanıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz.
Krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. "Hasta hasta neyi düşünüyorlar?" derler...
Cinsel hayatta öneri istenmesi ve verilmesi doğaldır. Ayıp bir yanı yoktur. Her hastanın hastalığı kendine özeldir.
Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Sıcak ortamda ilişkiden sakının. Zaman kısıtlı ise erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun olabilir.
Doktorunuzun vereceği kalp-damar genişleticiler ilişki öncesi alınabilir.
Tansiyonum ve kolesterolüm yüksek çıktı. Mercimek yesem kolesterole iyi gelir mi?
Evet. Kolesterol yüksekliği ve buna bağlı hastalıkları olanlar mercimekli yemekleri sofralarından eksik etmesin. Zengin potasyum içermesi nedeniyle yüksek tansiyonu düşürücü etkiler yapar. Besin değeri oldukça yüksek olan mercimek vücuda ve zihne güç verir.Bağışıklığı kuvvetlendirir. Gözlere de yararlıdır. Enerji verir ve yorgunluğu giderir. İçerdiği yüksek orandaki demir ve folik asit nedeniyle kansızlara faydalıdır. Kalp ve damar hastalıkları ile şeker hastalığından korunmaya yardımcı olur. Kalp krizi riskini azaltır.
Bağırsakları çalıştırarak vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır, kabızlığı giderir.
EREKSİYON HALİM KISA SÜRÜYOR
Tansiyon ilaçları alıyorum. Sertlik halim istediğim kadar uzun sürmüyor. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam bir şey olur mu?
DİKKAT! Sakın doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında HAYATİ RİSKLER doğurabilir.
Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...
Annem 56 yaşında hem şeker hem de tansiyon hastası. Egeliyiz. Malum zeytinyağlılarımız eksilmez. Şimdi, 'Şekerimi yükseltir' deyip yemiyor. Babam da kıyameti kopartıyor. Tabii ortam toz duman olunca biz de rahat olamıyoruz. Yesin mi yemesin mi?
Öncelikle zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Kalp-damar hastaları için zeytinyağı çok önemlidir. Çünkü bazı sebzelerde nitrat maddesi vardır.
Zeytinyağı içindeki acımsı tadı veren yağ asitleri bu nitratlarla birleşerek damar genişletici maddeler üretir.
Bu da doğal ilaç gibidir. Tansiyon düzenleyici etki de gösterir. Ispanak, brokoli, lahana, havuç, kırmızı pancar, dereotu ve marul nitratdan zengindir.
Yani anneniz zeytinyağlı yesin, içinde aşırı tuz ve şeker olamamak şartıyla.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Öpüşmekle cinsel hastalık bulaşır mı?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sertleşme sorunu moralimi bozdu 17 Ekim 2017, Salı Çok bunalımdayım. 6 aylık evliyim. Bir türlü sertleşemiyorum. Bir hastalığım yok. Eşim bir şey demiyor. Ama o da...
- Kolesterol-şeker cinsellik biter! 16 Ekim 2017, Pazartesi 3 aydır kolesterolüm yüksek. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Açıkçası cinsel durumum iyi hiç değil. Kolesterol mü bu...
- Daha başında ‘Acıdı’ diyor! 15 Ekim 2017, Pazar Hocam 40 yaşındayım. 2 ay önce evlendik. Eşimle ne zaman beraber olsak 'Çok acıyor, ağrıyor' dediği için bırakıyoruz....
- Cinsel organ eğikliği hastalıktır 14 Ekim 2017, Cumartesi Sık sık bademciklerim şişiyor. Antibiyotik kullanıyorum. Zararı var mı? Öncelikle yanlış ve gereksiz antibiyotik...
- Eşler koklaşa koklaşa anlaşır 13 Ekim 2017, Cuma 28 yaşındayım. 2 yıldır evliyiz. Görücü usulü evlendik. 1 çocuğumuz oldu. Bazen canım beraber olmak istemiyor...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
- Sertleşme sorunu moralimi bozdu
- Kolesterol-şeker cinsellik biter!
- Daha başında ‘Acıdı’ diyor!
- Cinsel organ eğikliği hastalıktır
- Eşler koklaşa koklaşa anlaşır
- Özel hayatta utanma olmaz
- Kereviz cinselliğe iyi gelir...
- Aşık oldum tansiyonum düzeldi
- Ağız kokusuna gargara tarifi
- Eşim cinsel ilişkiden kaçıyor