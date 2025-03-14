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Zayıflaması lazım

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 14 Mart 2025

Babam kalp krizi geçirdi. Diyet yapması için liste vermişler. Neye dikkat edelim?
WARFARİN etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanamaya yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini arttırabilir.
Coumadin kullanan hastaların ıspanak, brokoli, maruldan uzak durması lazım.
Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.

MİDEYE KUDRET NARI
Mide şikayetim 3 aydır var. Kudret narı iyi midir?
KUDRET narı yağı, şifalı fitoterapi uygulamalarından biridir. İyi gelir. Yine de mide şikayetine sebep olacak başka durumlar var mı? Bakmak lazım. Az az ye. Sık sık ye. İyi çiğne. Stres yapan herkesin mide şikayetleri olur.

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