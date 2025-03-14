Babam kalp krizi geçirdi. Diyet yapması için liste vermişler. Neye dikkat edelim?

WARFARİN etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanamaya yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini arttırabilir.

Coumadin kullanan hastaların ıspanak, brokoli, maruldan uzak durması lazım.

Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.

MİDEYE KUDRET NARI

Mide şikayetim 3 aydır var. Kudret narı iyi midir?

KUDRET narı yağı, şifalı fitoterapi uygulamalarından biridir. İyi gelir. Yine de mide şikayetine sebep olacak başka durumlar var mı? Bakmak lazım. Az az ye. Sık sık ye. İyi çiğne. Stres yapan herkesin mide şikayetleri olur.