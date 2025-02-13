21 yaşındayım. 2 ay sonra evleneceğim. Ben de doğum kontrol hapı kullanabilir miyim? Yoksa yaşım genç mi?

KULLANABİLİRSİN. Yaşla ilgisi yoktur. Cinsel olarak aktiflik başladıysa doğum kontrol yöntemlerine başvurabilirsin.

Kendini cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumak için de bu yöntemlere başvurabilirsin.

Her doğum kontrol yöntemi seni cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyamayabilir. Gebeliği de %100 engellemeyebilir.



TARÇIN TÜKET

65 yaşındayım. Hem şeker hastalığım hem de kolesterolüm var. Ne kullanmalıyım?

ÖNCE sana ait bir diyet listesi yapması ve yediklerinin hastalığın için ne kadar önemli olduğunu

anlatması için diyetisyene git.

Yemekleri ve yemek yemeyi yanlış öğrenirsen bu hastalıkların iflah olmaz. Düzenli hareket et. Günde ortalama 10 bardak su iç. Sıkıntı, stres, evham ve kaygı kolesterolü de, şekerini de bozar. Mümkünse tarçını sofrandan eksik etme.

Doktorunun senin için düzenlediği ilaçları düzenli kullan. Tedavini ihmal etme.



ZAYIFLAMASI LAZIM

Babam kalp krizi geçirdi. Yemek konusunda diyet yapması için liste vermişler. Neye dikkat edelim?

WARFARİN etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanama yatkınlık artar.

Bazı gıdalar bu ilacın etkisini arttırabilir. Kanama ihtimalini arttırabilirler. Bu nedenle Coumadin kullanan hastalar ıspanak, brokoli, marul, Brüksel lahanası, kıvırcık marul, lahana, karaciğer, yeşil çay ve nohut içeren yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz.

Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.