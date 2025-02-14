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Bir türlü geçmiyor

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 14 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

Hocam, 39 yaşındayım. 4 yıldır başım ağrıyor. Gözüm çıkacak sanki. Yiyecekle ilgisi var mı?
MİGREN atağı bazı gıdalarla tetiklenebilir.
Özellikle midye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri şiddetli baş ağrılarını başlatabilir. Konserve besinler, alkollü içecekler, yağlı ve baharatlı yiyecekler, sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe), sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri (sodyum nitrat içerirler), portakal, mandalina, greyfurt, limon, kafeinli içecekler (çay, kahve, asitli içecekler) ve çikolata da migreni tetikleyebilen gıdalardır.

KİLO HASTA EDER
Hocam; 19 yaşındayım. Şişmanım. Ama bizim ailede herkes şişman. Gene de hasta olur muyum?
BEDEN taşıyabileceğinden fazla yükle dolaşırsa, daha erken aşınır.
Gereksiz biriken yağ hücreleri canlıdır.
Bu hücrelerin ihtiyaçları yani temizlenmesi, beslenmesi, uyarılması gerekir. Her biri ayrı ayrı iş demek.
Kas- kemik ve eklemler erken aşınır.
Kireçlenmeler, bel boyun fıtıkları, kırıklar ortaya çıkabilir. Arkadaşların gençken huzurunu bozar. Yeterince aynı tip aktivitelere katılamazsın.
Kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, çarpıntı sık görülür.

ERKEKLER DİKKAT
Doktor Bey, 23 yaşında erkek kuaförüyüm. Göğüslerim büyüdü. Cinsel organımda ağrı ve kilo kaybım var. Doktor "Kadın hormonu" yazmış... Ne oluyor bana?
ERKEĞİN memesinin kadın memesi gibi büyümesine jinekomasti diyoruz.
Özellikle kadın hormonu olarak bilinen östrojen hormonudur.
Ancak erkeklerde de bulunur. Östrojen hormonu üreten kanserler, erkeklerde kadın memesine benzer meme büyümesi yapabilir. Ayrıca çeşitli kanser hastalığı ilaçları da jinekomasti yapabilir.

SAÇLARI DÖKER
23 yaşındayım. İşten çıktım, nişanlımdan ayrıldım. Arkadaşıma kefil oldum. Battı. Depresyon hapı aldım. 1 aydır saçlarım dökülüyor. Adet kanamam da çok. Ne yapmalıyım?
SAÇLAR ruhun ve bedenin aynasıdır.
Metabolizman biraz karışmış. Geçirdiğin tecrübeler ağır. Troid hormonları, kan sayımı, çinko, demir demir bağlama kapasitesi, ferritin, adet hormonları, bazı romatizma testleri yapılması gerekir. İç hastalıkları uzmanına git. Stres-evhamsıkıntı hali her testin normal çıksa da saçlarının dökülmesine neden olabilir.
Kozmetik ve temizlik ürünlerine dikkat et. Mantar enfeksiyonu da saç dökülme sebebidir. Depresyon ilaçları da saç dökülmesine neden olabilir. Gerekirse ilaç değişikliği yapmalısın.

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