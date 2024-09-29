4 yıldır evliyim. Son 3 haftadır ilişkiye girerken eşimin ağrısı oluyor. Hemen vazgeçiyoruz. Bende de erken boşalma başladı.

Hangi doktora gidelim?

ÖNCE eşin için kadın doğum uzmanına gidin.

Onun bu şikayetinin nedenini bulun, tedavisini yapın. Sonrasına yine erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir. Bu da utanılacak bir durum değil.

Psikiyatrist ve üroloji uzmanı desteği gerekebilir.

Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, eşler arası uyumsuzluk, iletişim sorunları, erken boşalmanın nedenleri olabilir. Sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalar sıkıntının devamına neden olabilir.

HER ÖKSÜRÜK GRİP DEĞİL

İki gün çok şiddetli öksürük ve ateşim oldu. Acile gittim. Domuz gribinden şüphelendiler. Testi var mı bu hastalığın?

ÖKSÜRÜK ve ateş, sık rastladığımız şikayetlerdir. Genellikle üst ve alt solunum yolu hastalıklarında karşılaşırız.

Her öksürük ve ateş, grip değildir. Hatta her grip de domuz gribi değildir. Grip hastalığını yapan mikrop influenza virüsüdür. Belirtilerin başlamasından itibaren 48 saat içerisinde bu virüsü gösteren test istenebilir.

UZMANI DİNLEYİN

Çocuğum 4 yaşında. Sünnet olsun istedik. Her kafadan bir ses çıktı. Ne dersiniz?

GENELLİKLE 2-4 yaş arası sünnet yapılması çocukların o yaşa özgü ruhsal gelişimleri nedeniyle tavsiye edilmez. Çünkü kimlik gelişimi devam eder. Ben merkeziyetçi ve uyumsuz olmaları ihtimaldir.

Yapılacaksa genel anestezi altında uygulanmalıdır.

Bununla beraber 0-2 yaş ve 4-ergenlik yaş aralığında bu tip bir olumsuzluk beklenmez. Üroloji uzmanının tavsiyelerini önemseyin.

TEDBİR ŞART

7 aydır adet süren düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi? Ne yapmalıyım?

OLABİLİR. Sana mutlaka TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir.

Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetleri olan kadınlardan kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. Tedbiri elden bırakma.

ZEYTİNYAĞINI DENE

82 yaşındayım. 8 yıl önce bypass oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ancak riskli olduğum için alınamıyor.

Ne yapmam gerekir?

SAFRA kese taşlarının özelliği önemlidir. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır.

Üşüme, titreme ve ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Zeytinyağı ve nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.