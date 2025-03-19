SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Varis kabusu

Varis kabusu

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 19 Mart 2025

42 yaşındayım. Torbalarımda hassaslık vardı. Doktora gittim. "Varis var. Acil ameliyat olman gerek" dedi. Ameliyat olayım mı? Ama çocuğum olmasa da olur. Yine de olayım mı?
FİLMİ görsem daha net yorum yapabilirim. Yalnız doktorunun senden beklentisi çok yüksek. Bu kötü bir şey değil. Yakın zamanda çocuk beklentili yeni evlilik gibi bir süreç varsa bir şey diyemem. Varikosel dediğimiz hastalıktan bahsedilmiş. Ameliyat cümlesi hepimizi olduğu gibi seni de korkutmuş. Başka bir üroloji uzmanına muayene ol. Sonra sonucu bana ilet. Filmini gönder.

KIRIŞIKLIKLARA BOTOKS
Botoks yaptırmak istiyorum. 45 yaşındayım. Alnım çok kırışık. Size gelsem yapar mısınız? Ama robot gibi görünmek istemiyorum.
TABİ ki yaparız. Bize botoks için başvuran hastalarımızda önce değerlendirme yapıyoruz. Sizin beklentilerinizle bizim tespitlerimizi paylaşıyoruz. Esas hedefimiz mimiklerinizi kaybetmeden cilt kırışıklıklarınızı düzeltmek. Yani merak etmeyin. Duygularınızı yansıtmanız gerektiğine inanıyorum.
Vitamin eksikliklerinize bakıyoruz.

HURMA SÜT YAPAR
27 yaşındayım. 3 aylık bebeğim var. Sarımsak ye sütün gelir dediler. Sarımsak sevmem. Başka bir şey yesem olmaz mı?
TABİİ ki olur. Sütü etkileyen en önemli faktörler stres, kaygı ve su içmemektir. Rahatlayın. Bebeğinizi sevin, okşayın, emzirin. Yeterince su için. Ayrıca düzenli mevsim sebze, meyvesi, hayvani ve bitkisel proteinlerle dengelenmiş, zeytinyağı tüketilen beslenmeler önemlidir. Hurma günde 3-6 adet tüketmeniz destekleyici olarak bilinir. Sarımsak günde 1-3 orta büyüklükte 1-3 diş tüketilebilir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Eşim horluyor 18 Mart 2025, Salı Bana bir çare 17 Mart 2025, Pazartesi Hazımsızlığa bitki çayı 16 Mart 2025, Pazar Halsiz düşürür 15 Mart 2025, Cumartesi
T.C. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır
T.C. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Karaman’da dehşet! Eski sevgilisini tüfekle katletti: Kadının yakınları tarafından ağır yaralandı
Eski sevgilisini tüfekle katletti!
Gaziosmanpaşa’daki Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü: Yaralılar var! Panik anları kamerada
Yaralılar var! Panik anları kamerada
İzmir’de bir lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını koparan şüpheli yakalandı!
Haddini aşan alçak yakalandı
Bursa’da korkunç kaza! Kamyonet ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kamyonet ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi