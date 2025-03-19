42 yaşındayım. Torbalarımda hassaslık vardı. Doktora gittim. "Varis var. Acil ameliyat olman gerek" dedi. Ameliyat olayım mı? Ama çocuğum olmasa da olur. Yine de olayım mı?

FİLMİ görsem daha net yorum yapabilirim. Yalnız doktorunun senden beklentisi çok yüksek. Bu kötü bir şey değil. Yakın zamanda çocuk beklentili yeni evlilik gibi bir süreç varsa bir şey diyemem. Varikosel dediğimiz hastalıktan bahsedilmiş. Ameliyat cümlesi hepimizi olduğu gibi seni de korkutmuş. Başka bir üroloji uzmanına muayene ol. Sonra sonucu bana ilet. Filmini gönder.



KIRIŞIKLIKLARA BOTOKS

Botoks yaptırmak istiyorum. 45 yaşındayım. Alnım çok kırışık. Size gelsem yapar mısınız? Ama robot gibi görünmek istemiyorum.

TABİ ki yaparız. Bize botoks için başvuran hastalarımızda önce değerlendirme yapıyoruz. Sizin beklentilerinizle bizim tespitlerimizi paylaşıyoruz. Esas hedefimiz mimiklerinizi kaybetmeden cilt kırışıklıklarınızı düzeltmek. Yani merak etmeyin. Duygularınızı yansıtmanız gerektiğine inanıyorum.

Vitamin eksikliklerinize bakıyoruz.



HURMA SÜT YAPAR

27 yaşındayım. 3 aylık bebeğim var. Sarımsak ye sütün gelir dediler. Sarımsak sevmem. Başka bir şey yesem olmaz mı?

TABİİ ki olur. Sütü etkileyen en önemli faktörler stres, kaygı ve su içmemektir. Rahatlayın. Bebeğinizi sevin, okşayın, emzirin. Yeterince su için. Ayrıca düzenli mevsim sebze, meyvesi, hayvani ve bitkisel proteinlerle dengelenmiş, zeytinyağı tüketilen beslenmeler önemlidir. Hurma günde 3-6 adet tüketmeniz destekleyici olarak bilinir. Sarımsak günde 1-3 orta büyüklükte 1-3 diş tüketilebilir.