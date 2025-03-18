Hocam ben 47 yaşındayım. Şişmanım gece çok horluyorum. Eşimle ilişkiye girdiğimde nefes nefese kalıyorum. Zaten horlamamdan şikayetçi. İlişkiden önce ilaç alsam iyi olur mu?

SİGARA içip içmediğini yazmamışsın. Ama yazdıkların kendine bakmadığını düşündürüyor.

Sadece ilaç almak ilişkinin süresini etkilemez. Horlama, kötü uyku demektir. Tabi hem gündüzün hem gecen yorgun geçer. Her şey başlamadan biter.

Ayrıca ilişki düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etki ihtimalleri vardır. Kalp ve damar hastalığının olup olmadığı bilinmeli. Tabi ki kilo vermelisin. Midyat'a pirince giderken, hazır olanı da kaybetme. Hemen iç hastalıkları uzmanını bul, takibine gir.

Kafana göre ilaç kullanma.

UZMANI DİNLEYİN

Nafiz hocam, çocuğum 4 yaşında. Sünnet olsun istedik. Her kafadan bir ses çıktı. Ne dersiniz?

GENELLİKLE 2-4 yaş arası sünnet yapılması çocukların o yaşa özgü ruhsal gelişimleri nedeniyle tavsiye edilmez. Çünkü kimlik gelişimi devam eder. Ben merkeziyetçi ve uyumsuz olmaları ihtimaldir. Yapılacaksa genel anestezi altında uygulanmalıdır. Bununla beraber 0-2 yaş ve 4-ergenlik yaş aralığında bu tip bir olumsuzluk beklenmez. Üroloji uzmanının tavsiyelerini önemseyin.



KAYGI HASTA YAPAR

27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil, sivilce gibi değişiklikler var. 3 aydır şikayetlerim oldu. Kanser yapar mı?

PANİK ve korku hastalıkların temelidir unutma. Korkular bağışıklık sistemimizi bozar. Sonra da hasta oluruz. Sakin ol. Önce her cinsel organ siğili kanser yapmaz. Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Hemen sıkıntılarına çare bulalım. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz virüs yapar.

Doktorun önerirse HPV aşısı da yaptırabilirsin.

YOĞURT TÜKET...

46 yaşındayım. Evdekiler ishal. Eczacı antibiyotikli yoğurt ye dedi. Öyle bir şey olur mu?

BU anlattığınız yoğurt "Probiyotik yoğurtlar"dır. Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz. Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, C. Difficile enfeksiyonu, poşit tedavisi, irritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri, inflamatuar bağırsak hastalıkları, laktoz intoleransı, cerrahi sonrası enfeksiyonların önlenmesi, alerjik hastalıklarda bu yoğurtlar destek olarak kullanılabilir.



SAKIN İHMAL ETME

7 aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. Sana mutlaka TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir.

Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetleri olan kadınlardan kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. Sakın ihmal etme.