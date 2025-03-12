Nafiz hocam, babam şeker hastası. Ayakları şiş. Basınca hamur gibi iz bırakıyor. Ödem sökücü ilaç verelim mi?

ŞEKER hastalarının böbreklerin protein kaçağı olursa ayakları şişer. Tuzlu yerse, kilo alırsa, tiroid bezi az çalışırsa, alerjisi olursa ayakları şişer. Aynı zamanda bazı tansiyon ilaçlarına bağlı ayak şişmesi olur. Bunları tespit etmeden ödem sökücü verme. Tansiyon düşükse daha da düşer.

İç hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.



ZAMAN ÖNEMLİ DEĞİL

Saçım dökülüyor. Kök hücre yaptırmak istiyorum. Ne zaman yapılmalı?

HER mevsimde yapılabilir.

Saçlı deride ozonlu PRP dediğimiz kök hücre uygulamaları tüm dünyada tercih edilir. Sıcaklarda yapılacaksa kişiye özel tedbirler alınır.

Saçlı derimizdeki saç köklerinin canlanması, güçlenmesi hedeflenir. Bekleme başla.