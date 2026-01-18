TEK BAŞINA YETMEZ

Bitkisel tedaviler (fitoterapi) veya ozon terapisi ile hipotiroidimi tamamen iyileştirebilir miyim? İlaçlarımı bırakabilir miyim?

Fitoterapi (örneğin, kan dolaşımını destekleyen veya bağışıklığı dengeleyen bitkiler) ve ozon terapi, bağışıklık sistemini düzenlemek, enerji seviyelerini artırmak ve genel sağlığı desteklemek için kullanılabilen değerli tamamlayıcı yöntemlerdir. Doktor kontrolünde ilaç tedavisi ile birlikte uygulama yapılır. Yani sakın ilaç tedavilerini tamamen bırakarak diğer tedavileri tek başına uygulamayın.

KİŞİYE ÖZEL REÇETE

Bitkisel çaylar ve takviyeler (fitoterapi) adet düzenim için işe yarar mı? Soğan suyu, maydanoz kürü gibi tarifler gerçekten etkili mi?

Fitoterapi, yani bitkisel tedavi, kadın hormonları üzerinde dengeleyici etkileri olan çok değerli bir destekleyici tedavidir. Örneğin, hayıt otu (Vitex agnus-castus) prolaktin hormonunu dengeleyebilir, Aslanpençesi ise ağrılı ve fazla kanamaları hafifletebilir. Ancak! Bu bitkiler, her bünyede aynı etkiyi göstermez ve yanlış kullanıldığında zararlı olabilir. Soğan suyu veya maydanoz kürü gibi halk arasında yaygın yöntemler ise geçici bir etki sağlayabilir ancak kalıcı bir çözüm sunmaz. Lütfen rastgele bitki karışımları denemek yerine, lütfen bu konuda eğitim almış bir hekime danışın. Sizin hormonal profilinize uygun, kişiye özel bir bitkisel destek protokolü, ilaçlarınızla etkileşime girmeden size çok iyi gelebilir.

STRES ETKİLER

Ha bire tansiyonum değişiyor. Hastaneye geldiğimde fırlıyor, eve gidiyorum normal çıkıyor. Ne oluyor? Bende mi bir şey var. Bu bir hastalık mı?

Evet, bu durumun bile tıpta bir adı var: "Beyaz Önlük Hipertansiyonu". Panik yapma. Hastane veya hekim korkusuna bağlı stres, tansiyonunuzun geçici olarak yükselmesine neden olur. Bu masum bir durum gibi görünse de, önemli bir uyarı işaretidir! Yapılan çalışmalar, beyaz önlük hipertansiyonu olan kişilerin ileride kalıcı hipertansiyon geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Hemen bir ev tansiyon aleti edin ve düzenli ölçümler yapın. Bu kayıtları muayeneye getirdiğinizde, gerçek tansiyon değerlerinizi görerek çok daha doğru bir tedavi planı yapabiliriz. Gerilme.