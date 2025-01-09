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Saçkıran sorunu

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 9 Ocak 2025

Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım! Saçlarım dökülmeye başladı. Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım?
SAÇKIRAN yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Her yaşta görülebilir.
Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir.
Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur. Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir.
Cildiye uzmanına gitmelisin.

EŞİM BANA KIZGIN
25 yaşındayım. İki aylık evliyim. Evlenirken aileler arasında sıkıntılar oldu. Şimdi eşimle ilişkide sorun yaşıyoruz. Sanırım bana kızgın. Ne yapayım?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur.
İhmal etmeyin. Yoksa geleceğinizi olumsuz etkiler.
Eşinin kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi.

ANDROPOZ MU?
36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim. Eşimle beraberken nefessiz kalıyorum. Bir de erken boşalma sorunu yaşıyorum.
Andropoz desem değil, prostat desem değil. Sigaradan mı kaynaklı bu?
YAŞA değil yaşadığına bak. Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur. KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın.
Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al

TEK TİP BESLENME
Kiloluyum. Zayıflamak istiyorum. Arkadaşlarım lahana çorbası içmemi önerdi. Bir haftada 3 kilo verdiriyormuş. Bir zararı olur mu?
HEDEF kilolardan kurtulmak değil. Hedefimiz sağlıklı yaşamak.
Kilolardan kurtulmak için başına hastalık saran bir sürü insan var.
Tek yönlü beslenme diyetleri uygun değil.
Sana uygun planlamayı doktorunla yapabilirsin.
Her okuduğunu yapmaya kalkma.

UÇAĞA BİNEMİYORUM
45 yaşındayım. Uçağa binmekten korkuyorum. Nefesim kesiliyor. Uçağa binmem sakıncalı mı?
ASTIM, amfizem, kistik fibrozisli ve yakın zamanda akciğer zarı yırtılması geçirmiş kişilerin mümkünse başka bir ulaşım aracını seçmeleri önerilir.
Kansızlığı bulunan hastalar kabin oksijen basıncındaki ani değişikliklerden kolaylıkla etkilenebilir.
Herhangi bir operasyon geçiren hastalar iki haftadan önce uçakla yolculuk yapmamalıdırlar.

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