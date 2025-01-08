Yaşım 70. Ancak aşkta işim bitmiş! Cinsel hayatımda daha güçlü olmak istiyorum. Hap da kullanıyorum ama olmuyor. Hangi yiyecekleri tüketmeliyim?

SERTLEŞME sürecine olumlu katkıları olan sarımsak, fesleğen, bal, çikolata, muz, avokado, badem, kuşkonmaz, kırmızı biberi kullanabilirsin. Ancak önce hastalık var mı diye bakmak lazım.

İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayeneleri ile bazı kan testleri ve bazı filmlerin çekilmesi gerekebilir.

Bir hastalık tespit edilirse tedavi edilmesi gerekir. Yani lastik patlaksa hava basarak sorunu çözemezsiniz.

Eğer ortada bir hastalık yoksa var olan şikayetiniz yaşınızla uyumlu ise beklentileriniz konusunda yeniden bilgilendirme gerekebilir. Doğru olmayan beklentiler bu konuda sonsuz mutsuzluk kaynağı olabilir.

ÜROLOJİ'YE GİT

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor ama yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülür. İlişki sırasında ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin. Bu yüzden dikkatli olmanız gerekir. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip et. Farklılık görürsen üroloji uzmanıyla görüş. Eşin de kadın doğum uzmanına danışsın.

YİNE EVLENECEĞİM AMA

62 yaşındayım. 2 yıl önce eşim vefat etti. Hanım ölmeden önce kasık fıtığı ameliyatı olmuştum. O zamandan beri sertleşme problemim var. Doktor çubuk takalım dedi. Ben kabul etmedim. Şimdi yeniden evlenmek istiyorum da böyle nasıl olacak?

ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir.

Testosteron, Prolaktin, TSH, tam kan sayımı testlerini yaptırın.

Moraliniz düzelmeden şikayetinizde düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir.

Damar darlığı var mı yok mu kontrol edilmesi gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir.

Sonuçları tekrar değerlendirelim.