Yaşım 60, ama ruhum genç! Erkekliğimde sorunlarım var. Hanım bu durumdan şikayetçi. Kök hücre yapılıyormuş cinsel organa. İyi gelir mi?

BİZİM işimiz tedavi yapmak. Geleceği bilemeyiz.

Erkek cinsel organına PRP veya diğer bilinen ismiyle kök hücre nakli yapılır. Özellikle iktidarsızlıkta, sorunlu organlarda doktor kararı ile uygulanır.

Her hastada tedaviye cevap farklı olabilir. Ama fayda beklentisi olan bir uygulamadır.

FITIK SONRASI AŞK

62 yaşındayım. Eşim vefat etti. Bir süre önce fıtık ameliyatı oldum ve sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Şimdi yeniden evlenmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir.

Testosteron, Prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmez. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.

UZMANA GÖRÜN

4 aylık evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Sonra da acı çekiyorum. Bu neden olabilir?

BOŞALMA sonrası meydana gelen acı şikayeti üretrit, testis hastalıkları, fıtık ve prostat hastalıklarında görülebilir.

Yani Üroloji Uzmanı muayenesi olmalısın. Erken boşalma açısından da ürolojik sıkıntılar değerlendirilir.

Erken boşalma şikayetinin en sık nedeni psikolojik durumlardır.

Gerilim, korku, kaygı, aşırı heyecan, aşırı duygusallık boşalmaya neden olabilir. Bu konuyu da bir düşün. Farklılıklar ve yanlışlıklar varsa düzenle.

Gerekirse tekrar görüşelim.

ÖNCE TANI SONRA TEDAVİ

23 yaşında bir kadınım. Göğüslerim arkadaşlarımınkinden küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla sorunumu çözebilir miyim?

ÖNCELİKLE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Özellikle östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım.

Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vaginada kuruluk, cinsel ilişki esnasında ağrı, ciltle kırışıklık, saç dökülmesi, vaginada sarkma, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. Yani sadece şimdi değil daha sonra da şikayete neden olabilecek tespitleri yapmalıyız.

Östrojen eksikliği olursa kadın erken menopoza girebilir, bu durumda sıcak basmaları, terleme atakları görülür. Önce tanı sonra tedavi.