Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. Tedavi görüyor. İşi de bıraktı. Şimdi sürekli ilişkiye girmek istiyor. Tabi ne zamandır yapmıyoruz. Ben de menopozdayım. Bize ne önerirsiniz?

HASTALIK ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir. Bu istek yaşama isteği, kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir. Menopoz doğal bir süreçtir. Hastalık değildir.

Cinsel ilişkiye engel değildir.



PSİKOLOĞA GÖRÜN

4 aydır evliyim. İlişkiye girdiğimizde sürekli ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye bir şey anlatmadım ama dayanmak da zor geliyor. Apandisitten ameliyat olmuştum. Bununla ilgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart.

Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.



HORMONLARA BAKTIR

55 yaşındayım. 2 aydır eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. 'Andropoz oldun' diyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

PANİK yok.

Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez.

Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır.