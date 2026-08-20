Karnımda şişlik oluyordu. Çabuk yoruluyorum. Ultrason ve ilaçlı tomografi çektirdim. Mide duvarında kalınlaşma ve kan düşüklüğü çıktı. Neden oluyor?

Öncelikle mide duvarında kalınlaşmalar en sık gastrit durumlarında görebildiğimiz değişikliklerdir. Farklı durumlarda da bu değişiklikler görülebilir.

Kansızlık, eğer mide yüzeyi zarar görmüşse, buna bağlı vitamin emilmesinde bozukluklara neden olabilir. Kan şeker düşmeleri, tiroit bezi fazla çalışması gibi durumlarda karşımıza çıkabilir. Çabuk yorulma, terleme gastritle ilgili olmayabilir.

DOKTORUNA GÜVEN

Safra kesemde taş tespit edildi. "Alalım" dediler. İstemedim. Ateşim ara ara çıkıyor. Sağ tarafım 4 gündür ağrıyor. Safra taşımla ilgili olabilir mi?

Evet. Olabilir. Safra kesesindeki taşlar tekrarlayan iltihaplara neden olabilir. Taşların üstündeki mikroplara bazen antibiyotikler fayda etmez. Taş oradaysa tekrar tekrar iltihap olabilir. Kronik kolesistit dediğimiz bu hastalıkta ameliyat kaçınılmaz olabilir. Doktoruna güven. Gerekirse ameliyattan kaçma.

KÂBUSUM OLDU

Son 1 aydır tansiyonum yüksek gidiyordu. Doktora gittim. Bazı tahliller yapıldı. Stresten dedi. Eşimin işlerinde sıkıntı var ondan dedim. İlaç verdi. 3 haftadır ilacı kullanıyorum. Mememden süt gibi akıntı geliyor. Film çektirmem gerekir mi?

Öncelikle iç hastalıkları uzmanına git. Galaktore dediğimiz durumda memeden sütsü akıntı gelir. Birçok nedeni var. Stres, şeker düşüklüğü, uyku düzeni bozukluğu, bazı tümörler, bazı hormon hastalıkları bu şikâyete neden olabilir. Ayrıca bazı tansiyon ilaçları da memeden sıvı gelmesine neden olabilir.

Bu yüzden gerekirse tansiyon ilacını değiştirebilirler. Muayene olduktan sonra meme ultrasonografisi veya mamografi gerekebilir. İhmal etme yeter.

HER YAŞTA GÖRÜLÜR

27 yaşındayım. Bir aydır eklemlerim ağrıyor. Karın ağrım da var. İshalim hiç geçmiyor. Romatizma ilaçları kullandım, faydası olmadı. Bu yaşta romatizma olur mu?

Olabilir. Her yaşta romatizmal hastalık olabilir. Sadece romatizmal hastalık olma şartı yok. Bazı enfeksiyon hastalıkları da romatizmaya benzeyen ağrılar yapabilir. Whipple hastalığı dediğimiz bir hastalık var.

Mikroba bağlı bu şikâyetleri yapabilir. Zaten ishal karın ağrısı ve ateş birlikteliği var. Yani doktoruna tekrar git. Benim bu dediğimi anlat.