Hocam üç aydır zayıflayayım diye diyete başladım. Galiba fazla yaptım. Saçlarım dökülüyor. Yemeğe tekrar başlasam mı?

Tabii ki olabilir. Özellikle hızlı kilo verdiren, vücudunuzu besinsiz bırakan açlık diyetleri bedenin normalde ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sunmayabilir.

Yan etki varsa uygulamayı bırakın. Bunlar metabolizmanıza verdiği yıkımın yanı sıra saç sağlığınızı da kötü etkilemiş.

Saç dokusu vücudunuzun en hızlı büyüyen dokularından biridir.

Vücut yeterli besin almadığında ilk zarar gören de saçlardır. Çünkü böyle bir durumda vücudunuz otomatik olarak hayati organlarınızı daha çok besliyor.

Yani beslenemeyen saçlar da dökülebiliyor. Kafanıza göre diyet kafada saç bırakmayabilir. Dikkat.

BOL SU İÇMELİ

Nafiz Bey, eşim 61 yaşında. 1 ay önce kalp krizi geçirdi. Ameliyat edemiyorlar. İlaçlarını alıyoruz. Başka tavsiyeniz olur mu?

Mutlaka hastalığına uygun beslensin. Diyetisyenden kalp koruma protokolü edinin. Stres ve sıkıntı kontrolü şart. Ruh sıkıntısı beden hastalığını artırır. Yeterli ve kaliteli uyumalı. Su tüketimi idrar renginin berrak açık sarı olacağı kadar olmalı. Ozon tedavisi uygulamaları, tıkanan damar halinde yapılmaktadır.

İLAÇTAN ÖNEMLİ

39 yaşındayım. KOAH hastasıyım. Astımlıyım. Ozon sigarayı bırakmama yardımcı olur mu?

Sigarayı bırakmak kendine yapabileceğin en büyük tedavidir. Erken yaşta akciğer çalışması azalmış. Ozon tedavisi bozulmuş akciğer hücrelerinin düzelmesi için yardımcı olabilir.

Sigarayı bırakman için ilk şart "Sigarayı bırakmak istemendir", geri kalan ilaç tedavilerinden daha önemlidir.