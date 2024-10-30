32 yaşındayım ve 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Menopoza mı giriyorum?

CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir.

Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir.

Bu anlattıklarınla aklımıza hemen menopoz gelmez. Bununla beraber östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir.

Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.

EŞİME DİYEMEDİM

52 yaşındayım. 3 ay önce prostat ameliyatı oldum. 'İlişki gücü azalır' dediler. Korkumdan eşime yaklaşamadım. Başarısız olursam ne yaparım bilemiyorum. Cinsel ilişkiye girebilir miyim?

SABREDEN derviş muradına ermiş. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelebilir.

Ayrıca dik oturma, ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçının. Bisiklet, motosiklet kullanma.

Cinsel ilişki başarısızlığı açısından korkma. Günlük hayatına uygun davran.

Eşinle birlikteyken yeni ortaya çıkan değişiklikleri doktoruna ilet.

PROSTAT BENİ YAKALADI

65'inde bir delikanlıyım. Gece sık sık tuvalete gidiyorum. Yani prostat kemale erdi gibi. Kontrol için hastaneye gittim. Guatr hastalığı için de tahlil yapalım dediler. Niye bu hastalıktan şüphelendiler?

ASLINDA hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.

Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız. 60 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir.

Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasının kontrol edilmesi gerekir.

KANSER KORKUSU

45 yaşında bir kadınım. Adetlerim düzenli. Kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim.

CA 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?

EVET gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir.

Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanserinde de bu değer yükselebilir.

AŞK OLSUN TARÇIN

Hanımla ilişkide sıkıntı yaşıyorum. Mahcup da olmak istemiyorum. Yani acaba bize güç, kuvvet verecek bir şeyler önerir misiniz?

AKŞAM yemeğini çok yeme. Kuvvet verir diye şekerli yiyeceklere, tatlılara güvenme. Yemekten sonra ginseng, rezene, lavanta, karanfil tanesi, haşhaş tohumu, polen, zencefil, tarçın, hardal, yasemin, süsen, meyan kökü, vanilya, roka, maydanoz, kekik, arı sütü tüketebilirsin.

Bunlardan hafif hafif karışık çaylar yapabilirsin.

Ancak uykusuzsan ve çok yemişsen çaylardan da umudunu kes.