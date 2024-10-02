Nafiz Hocam, 70 yaşında bir delikanlıyım. Yalnız eşim benden kaçınıyor. Benim de hala isteğim çok. Bu bir hastalık mı?

CİNSEL isteğin beklenenden fazla olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle beyinde hipotalamus ve limbik sistem dediğimiz bölgenin aşırı uyarılmasına neden olan hastalıklar, dopamin ve testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir.

Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa isteği de azalmış olabilir. Yani testosteron hem kadın hem de erkeklerde isteği belirleyen hormondur. Eşinle bu bilgileri paylaş. İç hastalıkları ve Kadın Hastalıkları Uzmanı'na başvurmanız gerekebilir. Sıkıntıları birlikte aşın...



ÇOK UTANIYORUM

2 aylık evliyim. Keşke hiç evlenmeseydim. Eşimle hala beraber olamadım. Erkekliğim yetmiyor. Çok utanıyorum. Eşim de huzursuz. Ne yapmalı?

CİNSEL tatmin için gerekli olan sertliğin sağlanamadığı duruma 'erektil disfonksiyon' diyoruz.

Takip ve tedavi için üç aylık bir takip gerekiyor. Yaş ilerledikçe daha sık görülür.

Ayrıca şeker, damar, hormon ve psikiyatrik hastalıklarda daha sık ortaya çıkar. Ek olarak şişmanlık, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği gibi birçok hastalık sertleşmede soruna neden olabilir. İlaçla, psikoterapiyle ve enjeksiyonlarla tedavi edilir. Üroloji Uzmanı bul ve ona muayene ol.



KİLO EN BÜYÜK RİSK

'Şişmanlar şeker hastası olur' deniyor. Panik yaptı. Ben şişmanım. Zayıflamak istiyorum. Zayıflarsam da şeker hastası olur muyum?

BEDEN bir araba olsaydı benzini glikoz olurdu.

Yani bedenin enerji kaynağı yediklerimizden yapılan kan şekeridir. Bu gıdayı bedenin kullanmasını sağlayan aracı maddeye de 'insülin' denir. İnsülin pankreas organında üretilir. Her öğünden sonra normal olarak küçük miktarlarda üretilir.

Şişman kişilerde insülin direnci olabilir. Bu da önce kan şekerini düşürür.

Sonra düşüremez hale getirir.

Ve sonunda da şeker hastası olursun. Zayıflarsan şeker hastası olma riskin azalır. Ağzının tadı kaçmasın diye zayıflamalısın.



KEMİKLERE PEKMEZ

52 yaşındayım. Menopoza giriyorum. Komşularımla kemik ölçümü yaptırdım. 'T-2.8' çıkmış. Bu ne demek?

KEMİK erimesi var demek. Kemik yoğunluğu ölçümü genç erişkin insanlardaki ortalamanın eksi 2.8 altında demek.

Düzenli beslen. Süt ve süt ürünleri, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdalar al. Güneşe çık. Cildinin güneşle temas etmesini sağla. Tuzsuz ye. Sigara ve alkol kullanma. Mutlaka düzenli olarak hareket et. Fizik Tedavi ve İç Hastalıkları Uzmanı takibinde kal. İlaç kullanman gerekiyor.

İlaç ve ilaç dışı tedavi 6 ay uygulanınca kontrol edilmen gerekli. İhmal etme.