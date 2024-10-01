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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 1 Ekim 2024

Doktordan utanılmaz

27 yaşındayım. Evlenmek istiyorum ancak cinsel organım küçük. Bazen düşündükçe bunalıyorum. Ameliyat falan derlerse de param yok diye doktora bile gitmedim. Bir arkadaşım dediklerinizi yapınca iyi olmuş. Bana da yardımı olur mu?
O ZAMAN beni iyi anla.
1- Utanmanın da aşırısı zarar. Doktordan utanılmaz.
SGK güvencen varsa uzmanlarımızdan veya aile hekimlerimizden hiç destek almamışsın.
Her şey para değil.
2- Cinsel organ için küçüklük kavramı ölçümle ilgili değildir. 3- Cinsel ilişki tek kişilik bir uygulama değildir.
Uygulamada tek mesele cinsel organ büyüklüğü de değildir. 4- Korku, kaygı ve utanma sertleşmeyi olumsuz etkiler. Bütün bunları düşündüğünde senin bu konuda önce bilgilenmeye ihtiyacın var. Muayene ve görüşme sonrası anlatırız.

ÖFKE ŞEKERİ TETİKLER
Babam 3 ay önce kalp krizi geçirdi. İlaçlarını da ite kaka kullanıyor. Bir taraftan da korkuyor. Arkadaşı Almanya'da kalp krizi geçirmiş. Ozon tedavisi yapmışlar. Biz de yapabilir miyiz, faydası var mı?
VAR. Ozon tedavisi uzun yıllardır birçok hastalık tedavisinde kullanılıyor. Bir tanesi de damar tıkanmaları. Kalp damar tıkanmaları veya kalp krizleri sonrası hasar gören bölgenin iyileşmesi, tıkanmış damarların düzelmesi, kanın daha iyi oksijen taşıması, kanın incelmesi gibi faydaları var. Ayrıca beyin-böbrek ve diğer damar tıkanmalarından sonrada ozon tedavisinin faydaları söz konusu. En kısa sürede uygulatmaya başlayın.

İLAÇLARI KARIŞTIRMAYIN
Doktor bey 19 yaşındayım. 2 yıldır fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. 'Beraber içilmez' dedi. Reçetesiz diye mi vermedi?
ECZACIMIZA teşekkür edelim. Kafamıza göre ilaç kullanmayalım.
Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz.
Niye iyileşmedin diye doktorunun da kafasını karıştırır. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikâyeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir.

SIKINTILI İÇ ÇEKME
Midemde çok gaz sıkışıyor. 2 yıldır da bir çare bulamadım. Ağzımdan gaz çıkaramıyorum. Ne yapayım?
ÖNCE neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme, gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut. Sebze, zeytinyağlı beslenme, az az yemek yeme rahatlatıcıdır.

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