24 yaşındayım. 5 aydır saçım dökülüyor. Herkes stres diyor. Stres hapı alsam geçer mi?

SENDEKİ şikayetler sadece strese mi bağlı bunu bilemeyiz. Çünkü muayene etmeden bazı tahlilleri yapmadan var olan streslerimize atıfta bulunmak kolaycılık ve ihmalkarlık olur.

Bazı vitaminlerin, minerallerin eksikliği, hormon bozuklukları her iki şikayetine de sebep olabilir.

GAZLI İÇECEĞİ BIRAK

Üç aydır basur şikayetim de var. Kabızım ne yapmalıyım?

YEMEK yeme alışkanlıklarını değiştir. Çay, gazlı içecekler, hamurlu gıdalar, hareketsizlik, sinir, stres, yetersiz su içmek, dışkılama ihtiyacı geldiğinde ertelemek, bazı ilaçlar kabızlık yapabilir. Kabızlık zorlu dışkılama ve sert dışkı nedeniyle makat damarlarını bozar. Basur-Hemoroid yapar. Tedbir almazsan şikayet ilerler.

Ameliyat gerektirebilir. Sen de kabızlık yapan nedenleri tespit etmeye çalış. Günde 8-10 bardak su iç. Hareket et. Sebze meyve tüket. Dışkılama ihtiyacı geldi mi erteleme. Kabızlık yapan ilacın varsa doktorunla konuş.