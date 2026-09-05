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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Kızartmadan uzak dur

Eklenme Tarihi 05 Eylül 2026

İşim nedeniyle sürekli seyahat ediyorum. Geç yatıyor, düzensiz yemek yiyorum. Şişmanladım. Ne önerirsiniz?

Önce sıkıntının sebebi bulunmalı. Fırsat buldukça uyu. Çünkü uykusuz kaldığın müddetçe, iştahın azalmaz. Yediklerin sağlıklı olsun. Tuzlu, yağlı, şekerli, kızartma ağırlıklı beslenme şekli şişmanlığa davetiye çıkarır.

Ayrıca aşırı stres prolaktin dediğimiz hormonu artırarak iştahı açar. 2 saatlik şeker yükleme testi, tiroit hormon testi yaptır.

STRES BİLE ETKİLER

Hocam özellikle gece dayanamayıp yemek yiyorum. Neredeyse bütün gün yediğim kadar gece yemeye başladım. Tahmin ettiğin gibi şişmanım. Bunun bir ilacı yok mu?

Kan şeker düşüklüğü buna neden olabilir. Şeker yükleme testi yaptırmalısın. Ruhsal nedenlerle bu tip beslenmeye "Gece Yeme Sendromu" diyoruz.

Özellikle şeker ve şeker yoğun gıda tüketimi olur. Bunu hatırlamayabilirsin. Gece aşırı yeme krizleri şişmanlama nedeni olabilir.

Depresyon, kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları, özgüven eksikliği, öfke, sıkıntı, stres, üzüntü ile birlikte seyredebilir. Yani hemen iç hastalıkları uzmanına git. Sonrasında gerekirse psikolog ve hatta gerekirse psikiyatriste ihtiyaç duyabiliriz.

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