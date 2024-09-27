SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Gencim ama...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 27 Eylül 2024

Gencim ama...

24 yaşındayım. Yeni evlendim. Ama ilişkide hemen boşalıyorum. Aklıma başka şeyler getirmeye çalıştım, hiçbir şey değişmedi. Bir şeyler önerir misiniz?
ÖNCELİKLE eşinle olan cinsel ilişkini iş olarak görme. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma. İç hastalıkları uzmanına görün. Geciktirici jel, prezervatifle ilişkiye girme veya diğer yardımcı yöntemlerin sana uygun olanlarını doktorunun tavsiyesiyle uygulamaya başlayabilirsin.

KAYGI YOK
3 yıllık evliyim. Eşimle birlikte olmayı istesem de kadın olduğum için utanıp belli edemiyorum. Bu normal mi?
EŞİNE güven. Bazen konuşmak yerine dokunmak yeterli olur. Cinsel ilişki ve bunun hatırlatılması, belirtilmesi için birbirinize dokunmanız, koklamanız yetebilir. Eşin de olduğundan daha çekingen davranıyorsa daha da çözümsüz bir ortam olur. Eşlerin birbiriyle cinsel ilişkiye girme isteği kadar doğal çok az şey vardır.

BOMBA GİBİDİR
23 yaşındayım. Kiloluyum. Ben kilomdan memnunum ancak herkes gözümü korkutuyor. Kilolu olmak bu kadar tehlikeli midir?
EVET daha da tehlikeli. Obezite, yani şişmanlık bir hastalıktır. Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, inme yani felç, TİP-2 diyabet yani şeker hastalığı, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri, romatizma, varis, uyku-apne sendromu ve depresyon gibi hastalıklara neden olan bir durum. Yani patlamaya hazır bir bomba. Az ye, hareket et.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Maydanoz çayı iç 26 Eylül 2024, Perşembe Aşkta fıtık 25 Eylül 2024, Çarşamba Azaltarak bırak 24 Eylül 2024, Salı Adet öncesi ağrı 23 Eylül 2024, Pazartesi
UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye’nin yeri
UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye'nin yeri
Çorum’daki kayıp gençten acı haber geldi!
Çorum'daki kayıp gençten acı haber geldi!
Son yayınında Adam tuttular beni indirecekler diyen Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı!
Serhat Akın'a silahlı saldırı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkevi’ni ziyaret etti: Gurur kaynağı
Özel Türkevi'ni ziyaret etti: Gurur kaynağı
Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları | Salim Güran hücrede!
Narin Güran cinayetinde flaş itiraf
SON DAKİKA