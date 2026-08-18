Öğrenciyim. Midyeyi çok seviyorum. Ama ne zaman midye dolması yesem derimde döküntülerim oluyor. Neden sizce?

Ürtiker dediğimiz hastalık, bilinen diğer ismiyle kurdeşen, kırmızı deri döküntüleri ile başlayan, kaşıntılı ve hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır.

Stres, aşırı heyecan, besin alerjisi, mantar enfeksiyonları ürtikere neden olabilir. Döküntü olmadan önce yediğiniz yiyecekleri gözden geçirmeyi unutmayın.

Hangi besinlerin size alerji yaptığını öğrenmek için alerji testi yaptırman uygun olacaktır. Yumurta, mayalı besinler, süt, kabuklu yemişler, balık ürtikere neden olabilir.

Ayrıca tatlandırıcılar, gıda koruyucu maddeleri, gıda boyaları gibi maddeler de alerji yapabilir.

KORKMAMALISIN...

69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Bu yaşta ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir? Çare olur mu?

Kök hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi PRP uygulamasıdır. Yani kan pulcuklarından zengin (trombosit) kan sıvısı uygulaması... Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz.

Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma.

Yaptırabilirsin.

MUTLAKA ZAYIFLASIN

Annemin dizleri ağrıyor. Kireçlenme vardı. "Kıkırdak da erimiş" dediler. PRP işe yarar mı?

Yarayabilir. Ama önce muayenesini yapmak, filmlerini görmek gerekir. Trombositten zengin, kök hücre içeren kan sıvısı diz eklemi içine verildiğinde, eklem içi yara tamiri başlıyor. Ayrıca azalmış eklem arası sıvı söz konusu ise bu tamamlanıyor.

Fazla kilosu varsa mutlaka zayıflamalı. Bu uygulama yılda en az 2 kez tekrarlanmalı. PRP ozonla karıştırılarak verilirse daha da faydalı olur.

SÜT VEYA YOĞURT TÜKETİN

Menopoz doğal bir durum olduğu için doğal gıdalarla bir tarif verebilir misiniz? Kemik gibi gıdalar yesek kemik güçlenir mi?

Bütün mesele kalsiyum almak değil.

Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. 19-50 yaş arası erişkinlerin günde 1000 miligram kalsiyum alması gerekir.

Yetişkinlerde günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilmektedir. Bir orta boy su bardağı (200 cc) süt veya yoğurt veya iki kibrit kutusu büyüklüğünde peynir bir porsiyondur. Menopoz sonrası kadınların ise 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir.