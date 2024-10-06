SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Eskisi gibi değil
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 6 Ekim 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Eskisi gibi değil

Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. "Prostat olmasın" dedik ürolojiye gitti. 'Erken andropoz olabilirsin' demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?
İLERİ yaş erkeklerdeki "Testesteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir.
Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, Üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, Spor yetenekleri azalır, İş temposu azalabilir.

HASSASIM, DUYGUSALIM!
29 yaşındayım. Hassasım. Duygusalım. Bağırsaklarım da bozuk. 3 yıldır spastik kolon dedikleri hastalığım var. Kolalı içecekler içemiyorum. Hastalığım azıyor. Ne içsem rahatlarım?
HUZURSUZ bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını arttırabilir. Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gazını çıkart.
Tabi herkesin içinde değil.

ÇENEYE VURUR
Evde otururken göğsüm ve çenem ağrıdı. Acile gittik kalp şeridi çektiler. Koşu bandına gir dediler. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?
KALBİ besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikâyetler ortaya çıkar. Buna göğüste sıkışma hissi denir.
Nadiren koroner damar hastalığı olmaksızın aort kapak hastalıklarında da olabilir. Bu ağrı, yorulmayla, sinirlenmekle veya soğukla gelen, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen tarzda bir ağrıdır.

ASPİRİN ÜLSERİ TETİKLER
Nafiz hocam 50 yaşından sonra aspirin iç dediler. 3 haftadır içiyorum midem kazınıyor. Neden acaba?
ASPİRİNLE ilgili olabilir. Herkese diye bir tedavi yoktur. Doktorluk kişiye özel tedavi üreten meslektir. Yani doğru yemek, içmek, oturmak ve bunun gibi genel sağlık bilgileri herkes içindir.
Ama tedaviler kişiye özeldir. Senin gastrit, reflü, ülser gibi hastalıkların varsa aspirin kullanımı bu hastalıklarını bozar.
Dışkını takip et. Siyah zift gibi ishal, yumuşak dışkılamalar, kötü kokulu dışkılamalar olursa bekleme doktora git.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Çözüm üret 05 Ekim 2024, Cumartesi Aranı iyi tut 04 Ekim 2024, Cuma Aşkta depresyon 03 Ekim 2024, Perşembe İsteğim var 02 Ekim 2024, Çarşamba
Türkiye’nin en zengin 10 ünlü kadını! Bakın zirvede kim var! Sibel Can, Hadise, Seda Sayan, Aşkın Nur Yengi...
Türkiye’nin en zengin 10 ünlü kadını!
Sur canisi Semih Çelik’in İkbal Uzuner için geçen yıl çektiği video ortaya çıktı: Kalbimi çıkarmak istiyorum
Geçen yıl çektiği video ortaya çıktı
Semih Çelik’in katlettiği İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı
Surda vahşet ciğerde yangın!
İstanbul’da iki genç kızı canice öldüren katilin odasından çıkanlar şoke etti
Katil'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i canice öldüren Semih Çelik’in komşuları konuştu! Katili böyle anlattılar: İnsan sevmeyen takıntılı bir tipti
Katil Semih Çelik'in komşuları konuştu!
SON DAKİKA