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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 5 Ekim 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Çözüm üret

Doktorum çok stresliyim. 2 yıldır eşimle beraber olmadan bitiyorum. Fırsat bulup doktora da gidemedim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Tedavisi var mı?
VAR. Öncelikle psikolog hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler ve bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor.
Eşinle konuyu paylaş.
Birlikte çözümler üretmeye çalış. Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk, uygun mekan ile ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar.

EŞİM SAKİN AMA...
Eşimle 4 aydır evliyiz. İyi huylu, sakin bir adam. Ama bana pek yanaşmıyor. 2 kere beraber olduk. Şimdi ben mi söyleyeceğim bu işi?
YENİ evli çiftler bu sorunu yaşayabilir. Utangaç erkek veya bayanlar sosyal olarak sıkıntı çeker.
Bazen konuşmadan dokunarak anlaşmanız gerekebilir.
Eşler diğerini teşvik edici olmalıdır. Neticede başka biri o an size yardımcı olamaz.

GÖNLÜNÜ AL
23 yaşında, 2 aylık evliyim. Düğün gecesi ailelerimize ait sıkıntılarımız oldu. Ne zaman beraber olsak eşim çok ağrıdı diyor. Bana hala kızdığı için mi böyle yapıyor?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi durumlarına ilişki ağrısı denir. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog desteği gerekebilir.
Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Eşinin gönlünü al. Kırıldıysa tamir et.

ÖNCE ÇAYI KES!
Uzun süredir kabızlığım var. Çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. Peki ben ne içebilirim?
HUZURSUZLUK da bağırsaklarına vurup kabızlık yapabilir.
Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırır. Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gaz çıkart. Tabi önce etrafında kimse olup olmadığını da kontrol et!

İHMAL ETME
7 aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
OLABİLİR. TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir.
Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetleri olanlarda kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir.
Eğer bu hormon yüksekse hipofiz filmine ihtiyaç olabilir.
İhmal etme.

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