Hocam, çok dertliyim. Eşimle iki yıldır çocuğumuz olmuyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gittim. HSG filmi istediler. Bu nedir?

HSG olarak kısaltılan tetkikin tam ismi, Histero Salpingo Grafi'dir. Bu tetkik kısırlık nedenlerinin araştırılması, rahim perdesi, tüp bebek ve aşılama tedavisi öncesi, kürtaj sonrası kontrol, laparoskopi ameliyatı sonrası kontrol, adet düzensizliğinin nedeninin araştırılması için bu film çekilir. Ağrılı olabilir. Çekim öncesi doktorun tarafından bilgilendirilmelisiniz.



YAN ETKİSİ OLABİLİR

62 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Şimdi sürekli tuvaletteyim! Dışarı çıkamaz oldum. Herkes prostat sanıyor. Başka bir ilaç kullansam olmaz mı?

HER ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz.

Durumu doktorunuzla paylaşın. Bazı tansiyon ilaçları, prostat büyümesi olan erkek hastalar için uygundur. Alfa Bloker denilen ilaç grubu senin kullanımın için uygunsa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.



HEMEN YORULUYORUM

Eşimle cinsel ilişki sonrası ben hemen tükeniyorum. Eşim benim kadar yorulmuyor. Benimle ilgili bir hastalık olabilir mi?

YORULMAKTAN kastın orgazm olmak diye anladım. Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Ancak akciğer hastalığı, kalp, hipertansiyon, hipertiroidi, burun tıkanıklığı olanlarda ilişkide çabuk yorulabilir.