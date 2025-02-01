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Çiğ meyveden kaçın

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 1 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

33 yaşındayım. Karın ağrısı, kanlı ishal ve gaz şikayetim var. Reçetede Crohn hastalığı yazıyor. "Perhiz yap" dediler ama meyve sebzenin zararı olur mu?
ÇİĞ sebze ve meyveden kaçınılmalı.
Sebzeler pişmiş olmalı, meyvelerden de yumuşak ve az posalı olan kabuksuz elma, muz ve şeftali dışında meyve yenmemeli, ancak unutulmamalı ki sebze ve meyveler vitamin ve mineral depoları olduğu için her gün düzenli olarak tüketilmelidir.
Aslında uzun süre takip edileceğin bir hastalık bu.

DURUM CİDDİ
2 yıldır horluyorum! Eşim 3 aydır uykuda nefesimin kesildiğini söyledi. Doktor uyku testi yaptırdı. "Durum ciddi" dedi. Göğüs hastalıklarına gönderdi. Kanser olabilir mi?
UYKU testinde kanser ile ilgili ihtimal tarifi olmaz. Uykuda nefes kesilme sayısı 5'ten fazladır. Kulak burun boğaz uzmanı tedavi verir.
"Uyku Apnesi Sendromu" dediğimiz bu durum kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı, gerektiğinde bademcikleri almayı gerektirebilir. Solunuma yardımcı cihaz kullanmak, düzenleyici ilaç kullanmak gerektirebilir.

CİLT İÇİN GEREKLİ
Saçlarım zayıf ve dökülüyor. B vitamininin 5.'sine baktır dediler. Nerede baktırabilirim?
B vitamininin 5.'si dediğimiz vitamin Pantotenik asittir. Saç yapısında önemli görevleri vardır. Laboratuarlarda baktırabilirsin. B kompleks vitaminleri sağlıklı cilt, saç, göz ve karaciğer için gereklidir. Ayrıca sinir sistemi normal çalışması içinde B vitaminlerinin tam olması gereklidir.
B vitamini kullanıp doktor kontrolüne gitme ihtimalin de var.

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