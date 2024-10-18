Bir süre önce işten ayrıldım. 5 aydır ilişki isteğim yok. İyice bunalıma girdim. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor. Hangi doktora gitmem gerekir?

İŞ kaybı depresyon, kaygı yaratır. Cinsel istek azalır. Eşin sana güveni azalırsa, tartışmalar olursa cinsel istek azalır. Kan şekeri düşerse, tiroit çalışması bozulursa cinsel istek azalır. Hepsi aynı anda olmuşsa cinsel istek azalır.

Önce iç hastalıkları uzmanına git. Başta testosteron olmak üzere hormonlara ve diğer ihtimallere bakılsın.

Sonra üroloji, psikolog ve hatta psikiyatri ihtimalleri olabilir.

NEFES ALAMIYORUM

36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim. Eşimle beraberken nefessiz kalıyorum. Bir de erken boşalma sorunu yaşıyorum. Andropoz desem değil, prostat desem değil. Sigaradan mı kaynaklı bu?

YAŞA değil yaşadığına bak. Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur. KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın.

Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al.

BENDEN KAÇIYOR

5 aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir.

Var olan bilgileri nedeni ile kendine ait bazı özellikleri eksiklik, yetersizlik olarak tarif ediyor olabilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog, psikiyatrist muayenesi uygun olur.

AĞRIM ÇOK

61 yaşında emekliyim. 5 aydır sıkıntım var. Hanımla birlikte olurken göğsüm ağrıyor. Günde 10 kilometre yol giderdim sorun olmazdı! Ne yapmam lazım? İlaçla çözülür mü?

ASLINDA şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir.

Cinsel organ damar çapları da kalp damar çaplarının grubundadır. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir. Önce iç hastalıkları uzmanına git.

Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlık-tokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. PSA, testosteron, efor testi yaptır. Gerekirse üroloji, Penil Doppler yapılır.

Sonuçları bana gönder.

YORGUN UYANIYORUM

23 yaşında. 5 ay oldu sabahları yorgun kalkıyorum. Ayrıca akıntı oluyor. Bir de erkekliğim gergin oluyor. Ne önerirsiniz?

BAZI idrar yolu iltihaplarında bu şikayet olabilir.

Bunun için kan sayımı, tam idrar tahlili ve gerekirse enfeksiyon tahlili yaptırabilirsin.

Ayrıca sabah sertleşmesi dediğimiz durumlarda da bu durum ortaya çıkabilir.

Hastalık değildir. Uyku sırasında rüyada orgazm olunduğunda süreç böyle sonuçlanabilir. Bu da doğal bir süreç... Merak etme.