28 yaşındayım. 5 yıldır evliyim. Bir çocuğum var. Eşimde cinsel mikrop çıkmış. Siğil mikrobuymuş. Ben ne yapmalıyım?

EŞİNDE bir enfeksiyon çıktıysa öncelikle bulaşıcı olup olmadığı önemli.

Bulaşıcı mikrop varsa sen de muayene olmalısın. Muayene ve tahlil sonuçlarına göre sana ait tedbirleri alırız. Bu süreç içinde eğer ilişkiye girmek isterseniz korunmalı olarak ilişkiye girmeniz uygun olur.

HEP İSTEKSİZİM

Benim 2 yıldır sertleşme ve isteksizlik şikayetim var. Eşimin işi nedeniyle köye geldik. Buradaki muhtar bir bitkiden bahsetti. 'Demir dikeni' dedi. Çayını içmemi önerdi. 'Bir şey kalmaz' dedi. İşe yarar mı?

ÖNCE bitkiden başlayalım.

Demir dikeni deve çökerten ya da çoban çökerten isimleriyle bilinen bir bitkidir. Erkeklik hormonlarının artmasına neden olduğu bilinir. Bu artış ereksiyon ve cinsel istekte artışa neden olur. Sendeki sorun bunlarla ilgiliyse iyi gelebilir.

Ancak örneğin guatr hastalığı nedeni ile şikayetlerin olmuşsa işine yaramayabilir.

Önce Üroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ve takip yaptır.

DERDİM KİLOLARIM

Zayıflamak istiyorum. Marketteki çalışan arkadaşım "Burada glutensiz ürünler var, al" dedi. Alsam zayıflar mıyım?

GLUTEN maddesi arpa, çavdar, buğdayın içinde bulunur. bazı insanların bağırsağında bu madde hastalığa neden olur. Çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır.

Glutensiz hazırlanan gıdalar zayıflama ürünü değildir. Bu amaçla kullanılmaz.

Şişmanlığının sebebini öğrenmen için İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.

Şişmanlığının nedeni belli olsun. Sonrası kolay.

KİREÇLENME ÇIKTI

Annemin dizleri ağrıyor. Kireçlenme vardı. "Kıkırdak da erimiş" dediler. PRP işe yarar mı?

YARAYABİLİR. Ama önce muayenesini yapmak, filmlerini görmek gerekir.

Trombositten zengin, kök hücre içeren kan sıvısı diz eklemi içine verildiğinde, eklem içi yara tamiri başlıyor. Ayrıca azalmış eklem arası sıvı söz konusu ise bu tamamlanıyor.

Fazla kilosu varsa mutlaka zayıflamalı. Bu uygulama yılda en az 2 kez tekrarlanmalı. PRP ozonla karıştırılarak verilirse daha da faydalı olur.