4 yıldır evliyim. Son 3 haftadır ilişkiye girerken eşimin ağrısı oluyor. Hemen vazgeçiyoruz. Bende de erken boşalma başladı. Hangi doktora gidelim?

ÖNCE eşin için kadın doğum uzmanına gidin.

Onun bu şikayetinin nedenini bulun, tedavisini yapın. Sonrasına yine erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir. Bu da utanılacak bir durum değil.

Psikiyatrist ve üroloji uzmanı desteği gerekebilir.

Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, eşler arası uyumsuzluk, iletişim sorunları, erken boşalmanın nedenleri olabilir. Sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalar sıkıntının devamına neden olabilir.



SUSUZLUĞA DİKKAT!

3 gündür ishalim. Günde 4 kere tuvalete gidiyorum. İflahım kesildi. Ateşim yok. Doktora gitmem gerekir mi?

İSHAL iflahını kestiyse doktora gitme zamanı gelmiş demektir. Çünkü ishal bazen tehlikeli durumlara yol açabilir.

İshalin 3 günden fazla sürdüyse, karnında veya makatında şiddetli ağrı varsa, 38.8 derece veya üstünde ateşin oluyorsa, dışkında kan veya katran rengi varsa, susuzluk bulguların varsa, çocuğunda ishal varsa doktora başvur.

Kaybedilen sıvı kaybı yerine konmazsa ciddi tehlike yaratabilir. En kısa sürede acilen doktora git.



KONTROL ŞART

5 hafta önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. O zaman hastanede yatarken guatrım çalışmıyormuş. Kontrol ettirdim normal çıktı. Ne yapmam lazım?

GUATR dediğin hastalık ismi. Tiroit testleri başka hastalıklardan da etkilenebilir. Anladığım kadarıyla senin tiroit testlerin hastanede yatarken düşük gelmiş.

Şimdi testler normal.

Açlıkta, beslenme bozukluğunda, böbrek yetmezliğinde, şeker komasında ve bazı uzun süreli hastalıklarda bu şekilde farklılıklar olabilir.

3 ay sonra tekrar kontrol yaptır. Kaygı yok.



HER DUYDUĞUNA İNANMA

24 yaşındayım. Uzun süredir adet düzensizliğim var. Doktora gittim. Yumurtalıklarım kistlerle doluymuş. Ayrıca şişmanım da. Yüzümdeki kıllarımın sebebi de buymuş. İnternete baktım kanser olabilirmişim. Çok korkuyorum. Yardım edin.

HEMEN internetten çık. Yanlış bilgilenme panik atak yaratır.

Polikistik Over hastalığı neredeyse her 10 kadının 1 tanesinde görülür. Adet düzensizliği, kıllanma, ciltte yağlanma, sivilce, saç dökülmesi, şişmanlık, kısırlık ve diyabete yatkınlık yapabilir.

Araştırmalara göre kadın üreme organlarında kanser riskini de artırır. O yüzden hemen tedaviye başla.



BALIK VE LAHANA YE

İLK gebeliğim. 4 haftalık gebeyim. İnternetten sağlıklı gebelik için yazı okumaktan yoruldum. Özellikle bağışıklığımı nasıl güçlendiririm?

ÖNCE gerilme. Sen rahatsan bebek rahat.

Pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak tüketimini eksik etme. Kırmızıbiber, yeşil biber, maydanoz C vitamininden zengindir.

D vitamini için mutlaka günde 40 dakika güneşlen. Ayrıca besinsel destek olarak mutlaka somon, yumurta ve sütü tüket.