41 yaşında kadınım. Aylardır cinsel isteğim yok. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktora gittim, erkeklik hormonu testi istedi. Ben de erkek hormonunun işi ne?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir.

Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotrdi, kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir.

İç Hastalıkları uzmanının takibinde kalın.



EŞİM ÇOK KİLOLU

Sıkıntım büyük. Çünkü eşim şişman. İlişki tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen terliyor, bitiyor. Sonra horluyor. Diyet de yapmıyor. Boşanacağım artık bize bir öneride bulunun!

BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri, cinsel performansta azalma bir arada olabilir.

Hemen muayene şart. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir. Muayene olduktan sonra gerekli tedavi uygulanır.



MAHCUP OLMAYIN

48 yaşındayım. Evlenmeye karar verdim. Ama düğün gecesi rezil olurum diye korkuyorum. Daha önce hiç tecrübem yok. Eşime de mahcup olmak istemiyorum. Bu konuda ne yapmalıyım?

AKLINA ne ekersen onu biçersin. Eşler arasında utanma mahcubiyet olmaz.

İki erişkin doğal bir süreci mutlaka tamamlarsınız.

Ayrıca düğün gecesi kendine özel yorgunlukları olan bir gecedir. Bir ömür boyu eksiklikleri tamamlama, yanlışları düzeltme, bilmediklerini öğrenme mümkün.

Kitaptan yüzme öğrenilmez.



SIKINTILARI PAYLAŞIN

Biz eşimle cinsi münasebet ile ilgili pek konuşamayız. Ama ilişkimize renk katmak istiyoruz. Neler yapmalıyız?

CİNSEL ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak, cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin.

Bedensel, ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz. Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir.

Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.



ORTASI KARAR

3 yıldır evliyim. Ben cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar.

Geç boşalmada rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir.

Cinsel işlev bozukluğudur.

Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir.

Psikolojik etkenler önemlidir.

Tedavisi psikoterapidir.