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Murat Özbostan

MURAT ÖZBOSTAN

Tarihi 26 Eylül 2024

Transfer bitti, borçlar akla geldi

Transfer döneminin bitmesi ile beraber futbol ailesi rakamların içinde kayboldu. Her sezon artan transfer bütçeleri ile karşı karşıyayız. Rakamlar o kadar büyük ki hesap makinesine sığmayan sıfırlar mevcut artık.. Sürekli 'Battık, batıyoruz, batmak üzereyiz' gibi sözleri özellikle dört büyük kulüpten duymaktayız. Anadolu takımları da bu işin içinde. Onlar büyükler kadar ağlamıyor ama.. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş geride kalan transfer döneminde müthiş rakamlara oyuncular transfer ettiler. Trabzonspor da eklenince toplam 39 transfer yapılırken 108.5 milyon Euro (4 milyar 128 milyon TL) bonservis ya da kiralama ücretini kasadan çıkardılar. Ödeme günleri geldiği zaman nasıl bir formül bulacaklarını merak ediyorum. Gelin görün ki bu rakamların içinde hepsinin günübirlik yaşadıkları bir gerçek… Yarın ne olur kimse bakmıyor. Arada bir açıklama yapıyorlar... Mesela Kulüpler Birliği, Riva'da Türkiye futbol Federasyonu ile beş saatlik bir zirve yaptı, enine boyuna her şeyi konuştular. Konulardan biri de kulüplerin ekonomik yapısıydı. İşte şimdi buraya dikkat edin, bakın Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantı sonrası neler söylemiş: "İleriye dönük olarak son birkaç senede Türk kulüpleri finansal fair play konusunda inceleme altında değil. Önümüzdeki yıllarda inceleme gelebileceğini ve ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerektiğini konuştuk ama ekonomilerin de küçülmesiyle yorgan diye bir şey de kalmadı. 5 yıllık harita bunun için çok önemli." Aslında bir itirafta bulunuyor, diyor ki "İnceleme olmadığı için biz de ipin ucunu kaçırdık." Sonra da beş yıllık planlamadan bahsediyor. Hiçbir zaman kulüpler borçlarını azaltmadı, tam tersine hep artmaya devam etti. Yani dolayısıyla 'Plan yaptık, program yaptık' gibisinden söylenen sözlerin inandırıcılığı yok… Burada görev, Türkiye Futbol Federasyonu'na düşüyor. Kulüpleri ekonomik olarak ciddi bir kıskacın içine almaları şart. Bakın bu transfer döneminde Fenerbahçe birçok yabancı futbolcusunu bonservis bedeli almadan gönderdi. Galatasaray yine aynı şekilde. Beşiktaş başka takımlara transfer ettiği oyuncularının ücretlerini ödüyor. Trabzonspor dünya kadar futbolcu aldı ama şu ana kadar bir faydasını göremedim. İşin ekonomisine ciddi bir şekilde yaklaşacaksınız somut gerçeklerle konuşun. Ne yaptınız, ne yapacaksınız… Dünya kadar yabancı futbolcu alıyorsunuz, sonra onları bedavaya yolluyorsunuz. Neden? Kadro boşalsın diye... Yabancı futbolcu sayısında her sezon federasyonun kapısına gidiyorsunuz, formül devam etsin diyorsunuz çünkü eldeki sözleşmeler o kadar ağır ki yabancı futbolcuları gönderemiyorsunuz. O kadar çok örnek var ki…

Şu bilgilere bakalım:

4 büyüklerin bu sezonki transferleri ve harcadıkları
Galatasaray 7 transfer 34.2 milyon Euro
Fenerbahçe 11 transfer 46 milyon Euro
Beşiktaş 8 transfer 8.65 milyon Euro
Trabzonspor 13 transfer 19.6 milyon Euro
Toplam 39 transfer 108.5 milyon Euro

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