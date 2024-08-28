Murat Özbostan

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.. Ülkemizin futbolu açısından çok acı bir durumla karşı karşıyayız. İnanılmaz paralar harcayıp, büyük yatırımlar yapıyoruz ama bunun karşılığını alamıyoruz.. Sonra da çıkıp diyoruz ki olmadı ne yapalım özür dileriz.. Hiçbir şey bu kadar basit değil.. Komik savunmalara kimse de inanmıyor.. Galatasaray dün akşam kendisinin ayarında olmayan bir rakibe karşı iki maçı da kaybederek havlu attı.. Mesala göklere çıkardığımız İcardi senede aldığı 10 milyon Euro'nun (380 milyon TL) karşılığını işte tam da bu maçlarda vermeliydi.. Ligde atıyor zaten.. Kulübe parası için ihtar yollamasını da biliyor.. Biz Muslera'yı hep övdük onu da başımızın üstüne çıkarttık ama o ne yaptı maçın en kritik dakikalarında kırmızı kart görerek bütün konsantrasyonu bozdu. Kaptan bunu yapar mı? Sorumludur.. Okan Buruk daha önceki maçlarda aldığı ceza nedeniyle en kritik karşılaşmalarda kulübede yer almaması nedeniyle bunun bedelini de Galatasaray ödedi. Ya yaptığı teknik adam hataları.. Sahaya çıkardığını 11.. Felaket.. Skandal.. Fark yemediğine dua etmeli.. Adamlar istatistiklerde ezdi geçti bizi.. Şimdi Buruk'un duruma tartışılıyor.. Futbolda dün yok aldığınız Şampiyonluklar elde ettiğiniz başarıları kimse hatırlamaz her şey bugüne bakar.. Galatasaray, Devler Ligi'ne veda ederek açıkçası bir kaosun da içine girmiştir. Bundan sonra daha sıkıntılı bir süreç yaşayacaktır. Biz futbolseverler ise ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek bir takımın olmadığı bir sezonu buruk bir şekilde takip edeceğiz.. Hem de yeni formatıyla.. Transfer dönemlerinde harcanan paraları karşılığının olmadığını bir kez de Galatasaray ile gördük. Ders alır mıyız hayır… Yazık…Kimse masal anlatmasın.. Avrupa Ligi'nde oynasan da olur oynamasan ne olur..