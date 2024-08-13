- Daha az konuş, daha çok dinle. Daha az konuşan insanlar genellikle daha kontrollü ve bilge görünürler.

- Konuşurken göz teması kurun, ancak dik dik bakmayın. Bu, güven ve dikkatliliği gösterir.

- Kendinizi iyi hissetmeseniz bile iyi giyinin.

Görünüşünüz başkalarının sizi nasıl algıladığını etkiler.

- Stresli durumlarda sakin ve soğukkanlı kalmak için nefesinize odaklanın.

- Duygularınızı kontrol altında tutun; dürtüsel tepki vermek zayıflığın bir işareti olabilir.

- Ertelenmiş tatmini uygulayın. Ödülleri bekleme yeteneği olgunluğun bir işaretidir.

- Sadece sizinle aynı fikirde olanlarla değil, sizi daha iyi olmaya zorlayan insanlarla çevreleyin.

- Suçluluk duymadan "hayır" demeyi öğrenin. Zamanınız ve enerjiniz değerlidir.

- Terlediğinizi asla kimsenin görmesine izin vermeyin. Baskı altında sakinliğinizi koruyun.

- Her zaman hazırlıklı olun; ister bir toplantıya, ister bir seyahate, isterse genel olarak hayata dair olsun.

- Kendi arkadaşlığınızın tadını çıkarmayı öğrenin.

Yalnızlık, büyüme için güçlü bir araç olabilir.

- Müzakere sanatında ustalaşın. Bu, hem kişisel hem de profesyonel yaşamda kritik bir beceridir.

- Sözcüklerinizde seçici olun; sözcüklerin sandığınızdan daha fazla gücü vardır.

- Meraklı kalın ve öğrenmeyi asla bırakmayın. Bilgi, bağımsızlık için bir araçtır.

- Her gün şükran duygusunu yaşayın.

Bu, odak noktanızı eksiklerinizden sahip olduklarınıza kaydırır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Japonya'da bir kedi, düzenli olarak bir taksi durağına gidip, taksiye biniyor ve belirli bir noktaya kadar seyahat ediyordu. Taksi şoförleri, kediyi tanıyıp onu durağa geri getiriyordu.

Kedi, bu yolculuk alışkanlığıyla bir yerel ünlü haline geldi ve mahalle sakinleri tarafından "gezgin kedi" olarak bilinir oldu.



TESPİTLİ YORUM

@callmezberbozan Esnafla muhabbet eden erkek diye bi sey var… Ben buralara hakimim demek gibi, adam esnafa kendini sevdirdiyse kesin süper biridir diyorum hep...



GÜLÜ YORUM

@maruliyus Göz doktoruna babamla gittiğimde görmüyorum diye sinirleniyo bu nası iş falan diyo?

Sınavdan düşük almışım gibi çıkıyoruz hastaneden...



ALKIŞLI YORUM

Ambulansın arkasına takılıp ilerleyeni çok görmüştüm de gideceği yolu unutup ambulansın arkasından hastaneye kadar gelen malı ilk defa görüyorum.

İnnasabirin...